Nokia ha perso uno dei suoi primati

Una delle colonne portanti del nuovo corso di Nokia targato HMD, è stato quello di portare aggiornamenti con una rapidità elevata. Purtroppo negli ultimi mesi qualcosa è andato storto, rallentando sensibilmente. Con un comunicato ha confermato che la roadmap è cambiata.

Gli smartphone Nokia utilizzano Android One e, il fatto di essere una versione nuda e cruda, doveva avvantaggiare l’azienda nella produzione degli aggiornamenti. Fino a pochi mesi fa le tappe sono state rispettate ma evidentemente c’è stato qualche ostacolo.

Secondo la vecchia roadmap infatti alcuni dispositivi Nokia dovevano già ricevere Android 11 nell’ultimo trimestre del 2020. Ora HMD ha pubblicato un documento che aggiorna la situazione dei ritardi e riorganizza la distribuzione da qui al terzo trimestre 2021.

La lista dei device da aggiornare ad Android 11 prima della comunicazione di HMD arrivata oggi era così formata:

Nokia 8.3 5G, Nokia 2.2, Nokia 5.3 e Nokia 8.1 tra il quarto trimestre 2020 e il primo trimestre 2021;

Nokia 1.3, Nokia 4.2, Nokia 2.4, Nokia 2.3 e Nokia 3.4 nel primo trimestre 2021;

Nokia 3.2, Nokia 7.2, Nokia 6.2 tra il primo e il secondo trimestre 2021;

Nokia 1 Plus, Nokia 9 PureView nel secondo trimestre 2021.

Ora, dopo la comunicazione aggiornata, la lista si è così modificata:

Nokia 8.3 5G e Nokia 3.2 nel primo trimestre 2021;

Nokia 4.2, Nokia 2.2, Nokia 8.1 e Nokia 2.3 tra il primo trimestre 2021 e il secondo trimestre 2022;

Nokia 3.4, Nokia 5.3, Nokia 5.4, Nokia 1 Plus, Nokia 1.3, Nokia 1.4 e Nokia 2.4 nel secondo trimestre 2021;

Nokia 6.2, Nokia 7.2 e Nokia 9 PureView nel terzo trimestre 2021.

HMD non ha riportato la causa dei ritardi registrati così ma si è limitata a riportare la nuova lista con le nuove “date”. In ogni caso non è stata in braccia conserte e ha già pubblicato gli aggiornamenti ad Android 11 per Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 8.1, Nokia 8.3 5G, Nokia 2.3 e Nokia 2.2.