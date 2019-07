Nokia: i ricavi battono le previsioni nel Q2 2019 grazie al 5G

Nokia ha riportato un utile per azione di 0.05 euro in rialzo rispetto al 0.03 euro delle previsioni Refinitiv. Il motivo sarebbe la crescente domanda delle reti 5G di prossima generazione.

Nokia ha registrato un aumento dei ricavi nel secondo trimestre del 2019 superando le previsioni. Il produttore finlandese di infrastrutture di rete ha attribuito il successo alla crescente domanda di apparecchiature 5G di prossima generazione. Nonostante la società abbia definito molto lento l’inizio del 2019 e debole l’intero semestre, si aspetta un forte Q4 grazie appunto all’aumento della domanda dei clienti per le reti 5G.

“La domanda è forte nei principali mercati del 5G, negli Stati Uniti e in Corea” ha dichiarato il CEO Rajeev Suri aggiungendo che il mercato 5G comincerà a svilupparsi quest’anno in Giappone, Medio Oriente, Cina, Paesi nordici, Italia e Regno Unito. Nokia ha dichiarato di avere 45 offerte commerciali 5G condividendo però i commenti della rivale Ericsson sull’aumento della concorrenza.

Nel trimestre aprile-giugno, la società ha riportato un utile per azione di 0.05 euro in rialzo rispetto al 0.03 euro delle previsioni Refinitiv. Nokia ha dichiarato che i ricavi del Q2 sono aumentati del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sostenuti soprattutto dalla crescita in Nord America. Con 5,69 miliardi di euro, i ricavi del produttore hanno superato le previsioni medie degli analisti fissate a 5,43 miliardi di euro.

Nokia ha mantenuto le sue previsioni di utili per azione per l’intero anno a 0,25-0,29 euro mentre per il 2020 le ha fissate a 0,37-0,42 euro. Secondo i dati Refinitiv, invece, la previsione media degli analisti è di 0,23 euro per il 2019 e 0,36 euro per il 2020.

Come già detto, Nokia vede il futuro un po’ più roseo del passato. Il settore delle reti di telecomunicazione ha dovuto far fronte a un rallentamento della domanda da quando le vendite di reti 4G hanno raggiunto il picco. La situazione potrebbe presto cambiare grazia a un nuovo ciclo di aggiornamento di reti per la diffusione della tecnologia 5G.