Nokia Ion Mini 2 vi farà battere il cuore: è un reperto unico mai commercializzato

Questo è un pezzo di storia. Anzi, è un pezzo sulla storia di Nokia Ion Mini 2, un dispositivo di transizione tra l’era Windows Phone e l’era Android della casa finlandese.

Prima della pubblicazione di queste foto inedite, quasi nessuno sapeva della sua esistenza. Ma è ora che Nokia Ion Mini 2 esca allo scoperto: lo vediamo per la prima volta sul profilo Twitter di Dimitrios Vlachos, sviluppatore Android, leaker e collaboratore di diversi blog dedicati all’universo Nokia.

Sempre da lui apprendiamo che Nokia Ion Mini 2 rappresenta un esperimento fatto da Nokia prima del lancio della famiglia X, precisamente nell’anno 2014. Lo smartphone faceva girare nauOS, sistema operativo basato su Android KitKat che gli utenti comuni non hanno mai ufficialmente conosciuto.

In effetti, nemmeno questo Nokia è mai stato commercializzato: osservandolo oggi, viene da chiedersi se avrebbe avuto successo, con quel design oggettivamente “particolare” – comunque accattivante – rispetto ai dispositivi lanciati in quel periodo.

Nokia Ion Mini 2 è sottile nella parte inferiore e spesso in quella superiore. Inutile parlare di “spessore” in relazione ai bordi che circondano il display, visto che erano ancora lontani i tempi degli smartphone borderless.

Ha più senso, infatti, parlare degli “interni” di questo Nokia Ion Mini 2, con il già citato nauOS basato su KitKat 4.4.2 + Nokia Z Launcher. Come prevedibile, l’interfaccia è a metà tra quella di Android e quella di Windows Phone, con il nero dello sfondo che ricorda molto il “defunto” sistema operativo mobile di Microsoft. Il processore era un vecchio MSM8226 di Qualcomm (Snapdragon 400). Riportiamo qui sotto la serie di tweet a firma di Dimitrios Vlachos (@ileios) con la rassegna di foto e video completa.

And the video I promised you. Keep an eye on my account since I am gonna post many cancelled Nokia devices over the next few days; including the legendary Kataya: pic.twitter.com/RHEGAeO0PG

— Dimitrios Vlachos (@ileios) December 10, 2021