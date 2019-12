Nokia: alcuni smartphone 5G potrebbero essere annunciati il 3 dicembre

HMD Global sarebbe quasi pronta a sbarcare nel mercato degli smartphone 5G. Il Chief Product Officer, Juho Sarvikas, ha confermato che il gruppo parteciperà al Tech Summit 2019 di Qualcomm, che inizierà proprio domani 3 dicembre.

Secondo le prime indiscrezioni, durante l’evento, Qualcomm presenterà i nuovi SoC compatibili con lo standard di quinta generazione. HMD potrebbe invece annunciare che i prossimi smartphone Nokia saranno i primi ad accogliere tali prodotti.

Super excited to join @cristianoamon & co on the stage at @Qualcomm #SnapdragonSummit in beautiful Maui! 🌸

Join the livestream this Tuesday to learn more about our 5G plans for Nokia Phones! #nokiamobilehttps://t.co/0yEMgrDRB4

— Juho Sarvikas (@sarvikas) December 1, 2019