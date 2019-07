Nokia, un prototipo con Android 4.3 all’asta su eBay a 1.999 dollari

Nokia Ion Mini è un prototipo del 2013 mai commercializzato mosso da Android 4.3. Integra un piccolo display e una fotocamera. Perfettamente funzionante è in asta, su eBay a 1.999 dollari.

Le aste su eBay spesso hanno come protagonisti curiosi oggetti. Stavolta è spuntato un vecchio prototipo di smartphone Android targato Nokia mai commercializzato. Potrebbe trattarsi di uno dei tanti esperimenti del marchio mai andati in porto. Il dispositivo in questione di chiama Nokia Ion Mini ed è caratterizzato da dimensioni talmente ridotte da poter essere facilmente tenuto in una sola mano.

Il venditore non menziona esattamente le dimensioni del display e nemmeno la densità dei pixel, ma ne specifica la risoluzione (480 x 800 pixel). Guardando le immagini, potrebbe trattarsi di uno schermo con una diagonale di circa 3 pollici. Secondo il possessore, il prototipo è stato realizzato tra il 2013 e 2014. Informazione confermata dal fatto che è mosso dal sistema operativo Android 4.3.

Il telefono presenta alcune applicazioni Google come Chrome, ma è assente il Play Store probabilmente perché non ha mai ricevuto la certificazione. A quanto pare, era un modello pensato per le funzioni basilari. A bordo c’è lo Snapdragon 400 e un solo Gigabyte di RAM e 8 Gigabyte di memoria interna. Insomma, una configurazione tipica di quel periodo.

Il venditore afferma che il telefono può essere utilizzato con qualsiasi operatore e che tutta la connettività di base (WiFi, 3G) funziona correttamente. È anche presente una fotocamera che appare perfettamente funzionante. Il dispositivo è attualmente in asta su eBay a questo link e ha un costo di 1.999 dollari. Un prezzo non contenuto, ma che potrebbe attirare l’attenzione dei collezionisti.