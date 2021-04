Nokia X50, penta-camera a 108MP e display a 120Hz? Sì grazie!

HMD Global sembra avere in serbo un nuovo smartphone per il futuro: Nokia X50. Stando alle voci di corridoio circolate in rete recentemente lo smartphone potrebbe disporre di specifiche estremamente interessanti come un chip ancora mai visto prima e una batteria dalla capacità davvero notevole.

A riportare questi rumor è stato il sito Nokiapoweruser, il quale avrebbe messo le mani su alcune delle specifiche di quello che dovrebbe essere il successore di Nokia 8.3 5G, lo smartphone usato nel film in uscita 007: No time to die.

Secondo le indiscrezioni, Nokia X50 dovrebbe arrivare con a bordo un chip Qualcomm inedito dalla sigla SM7350. Si dovrebbe trattare dello Snapdragon 775, il quale dovrebbe sostituire nella lineup del produttore americano di chip lo Snapdragon 765G portando con sé performance notevolmente migliorate.

Lo smartphone potrebbe contare su una fotocamera principale da 108MP con una lente ultagrandangolare, un teleobiettivo, una lente macro e un sensore di profondità a completare il comparto fotografico. Le lenti dovrebbero essere nuovamente realizzate in collaborazione con Zeiss e il prodotto dovrebbe vantare la stessa tecnologia OZO Audio di altri dispositivi che lo hanno preceduto.

La parte frontale di Nokia X50 dovrebbe essere dominata da un pannello da 6,5″ con risoluzione QHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. La batteria potrebbe toccare una capacità di addirittura 6000mAh, un valore che permetterebbe allo smartphone di scalare la classifica di smartphone dalla durata migliore.

HMD Global, secondo le voci, dovrebbe presentare al mondo Nokia X50 nella seconda parte dell’anno. Non dovrebbe quindi mancare molto per conoscere qualche dettaglio in più riguardo a questo interessante mid-range.