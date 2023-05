“HTC fa ancora smartphone?“, si chiederanno in tanti. Sì e no, dipende. HTC ha tecnicamente smesso di produrre dispositivi Android con il proprio marchio, ma ha concesso in licenza il suo rinomato nome, o quello che ne rimane, ad altri ODM pronti a utilizzarlo in specifici mercati.

Un nuovo dispositivo HTC con fotocamera da 108MP è stato avvistato su un sito di informazione cinese, comprensivo di numero di modello e specifiche complete.

Lo smartphone in questione, apparso sul sito ptt.cc, avrà il nome HTC U23 Pro 5G. Il marchio taiwanese ha faticato a tenere il passo con i suoi concorrenti nel settore degli smartphone, e l’U23 Pro 5G mira ad avere un impatto su un mercato che praticamente è al suo minimo storico. Lo smartphone sarà infatti commercializzato come un dispositivo incentrato sul metaverso, seguendo le orme del Desire 22 Pro che è stato rilasciato l’anno scorso con parole di marketing simili, ma non è riuscito a lasciare il segno. Ce n’era davvero bisogno?

Secondo le immagini trapelate dalla pubblicazione cinese, l’U23 Pro 5G avrà un pannello posteriore e una cornice in plastica, il che non sorprende per un prodotto di fascia media. Tuttavia, avrà uno schermo AMOLED, un aggiornamento rispetto al Desire 22 Pro. L’app AIDA64 ha rivelato che lo smartphone sarà mosso dal chipset Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm e avrà almeno 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. La fotocamera posteriore principale del telefono sarà un’unità da 108MP con OIS, ma non ci sono informazioni sugli altri sensori.

Il leaker Abhishek Yadav ha scoperto tre numeri di modello per il telefono: 2QC9100, 2QC9200 e 2QCB100. Si vocifera che U23 Pro verrà spedito con a bordo Android 13, avrà anche un jack per cuffie da 3,5 mm, uno slot SIM accanto alla porta di ricarica USB-C e una batteria da 4.600 mAh con supporto alla ricarica wireless.

Si prevede che l’HTC U23 Pro 5G arrivi sul mercato nel 2023, con una tempistica simile a quella del Desire 22 Pro, lanciato a giugno dello scorso anno. L’U23 Pro 5G non sarà probabilmente accessibile a gran parte del mondo.

Nel complesso, l’HTC U23 Pro 5G sembra un discreto telefono di fascia media, con alcuni aggiornamenti rispetto al suo predecessore. Tuttavia, resta da vedere se sarà in grado di avere un impatto nel mercato altamente competitivo degli smartphone.