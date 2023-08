Secondo gli ultimi dati dello Smartphone Model Market Tracker di Omdia, un nome si è imposto come leader globale nella classifica degli smartphone più venduti: Apple. L’iPhone 14 Pro Max del gigante tecnologico ha conquistato il primo posto in termini di spedizioni, riaffermando l’inarrestabile posizione di Apple sul mercato.

L’iPhone 14 Pro Max, che ha un prezzo di vendita compreso tra 1489,00 euro e 2139,00 euro, si è assicurato il primo posto della classifica con ben 26,5 milioni di unità spedite in tutto il mondo. Tuttavia, anche il suo fratello più piccolo, l’iPhone 14 Pro dal costo compreso tra 1339,00 euro e 1989,00 euro, ha avuto un impatto formidabile, con spedizioni per un totale di 21 milioni di unità. La fascia di prezzo elevatissima non ha scoraggiato i consumatori dall’abbracciare l’ultima novità della linea innovativa di Apple.

Il cambiamento del panorama è stato ulteriormente sottolineato da un confronto con l’anno precedente. Nella prima metà del 2022, l’iPhone 13 di Apple, con un prezzo di partenza di 939,00 euro, aveva guidato il gruppo con 33,7 milioni di unità spedite. L’iPhone 13 Pro Max si era assicurato il secondo posto con 23 milioni di unità in transito nello stesso periodo.

La top 5 per il primo semestre 2023 vede l’iPhone 14 al terzo posto, seguito da vicino dall’iPhone 13 al quarto, rispettivamente con 16,5 milioni e 15,5 milioni di unità spedite. Un concorrente inaspettato ha infranto la roccaforte di iOS: il Samsung Galaxy A14, smartphone di fascia bassa del brand sudcoreano. Questo dispositivo, che vanta un prezzo contenuto, una fotocamera primaria da 50MP e una batteria da 5.000 mAh, ha compiuto un’impresa notevole, con 12,4 milioni di unità spedite in tutto il mondo.

A rendere ancora più notevole il risultato della famiglia Galaxy A1x è stata la performance del modello dell’anno scorso. Il Galaxy A13 ha occupato il terzo posto nel primo semestre del 2022 con 16,2 milioni di unità spedite.

La presenza di Samsung, tuttavia, è rimasta solida. Oltre al Galaxy A14, Samsung si è assicurata le posizioni dal sesto al nono posto della classifica. Il Galaxy S23 Ultra, con 9,6 milioni di unità spedite, ha conquistato il sesto posto. Nel frattempo, il Galaxy A14 5G, il Galaxy A54 5G e il Galaxy A34 5G si sono assicurati la settima, l’ottava e la nona posizione, rispettivamente con 9 milioni, 8,8 milioni e 7,1 milioni di unità spedite.

In particolare, la top 10 è stata completata dall’iPhone 11 di Apple, che ha venduto 6,9 milioni di unità. Questo mix tra i modelli Pro di Apple e la variegata gamma di Samsung ha mostrato l’evoluzione delle preferenze dei consumatori globali.

Jusy Hong, Senior Research Manager di Omdia, ha fornito indicazioni sulla traiettoria del settore. Hong ha previsto che le spedizioni di smartphone basati su Android subiranno potenzialmente un ulteriore calo della crescita. Al contrario, si prevede che i modelli Pro e Pro Max di Apple registreranno un’impennata della domanda, compensando potenzialmente l’eventuale calo complessivo delle spedizioni di iPhone dovuto all’indebolimento della domanda dei modelli standard e Plus.