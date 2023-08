Il mercato degli smartphone pieghevoli sembra essere in grande slancio quest’anno. Secondo quanto riportato da DSCC (Display Supply Chain Consultants), nel secondo trimestre di quest’anno le spedizioni globali di dispositivi pieghevoli sono aumentate del 42% anno su anno e del 16% rispetto al primo trimestre del 2023, raggiungendo 2,2 milioni di unità.

Nel secondo trimestre, Samsung è stata il principale produttore di foldable, superando Huawei in termini di quota di mercato con un leggero margine del 32% contro il 30%. Lo smartphone pieghevole più venduto non è però dell’azienda sudcoreana.

Sorprendentemente, Huawei è la produttrice del primo e del terzo modello di smartphone pieghevole più venduto in base alle spedizioni. Il Huawei Mate X3 è stato il prodotto più consegnato da aprile a giugno, mentre il “flip” Pocket S è arrivato terzo. Samsung si è classificata seconda e quarta, con rispettivamente il Galaxy Z Flip4 e il Galaxy Z Fold4. Vivo X Flip, che da noi non è venduto, ha occupato la quinta posizione. Nel secondo trimestre, i modelli con design “clamshell” (in stile Z Flip per capirci) hanno rappresentato una fetta del 53% del mercato dei dispositivi pieghevoli.

Il principale fornitore di pannelli pieghevoli nel secondo trimestre è stato Samsung Display, con una quota del 63% di tutti gli smartphone pieghevoli spediti, in calo rispetto alla quota del 68% dell’anno precedente. Si tratta della quota di mercato più bassa per Samsung Display dal primo trimestre del 2021. L’azienda cinese BOE ha visto la sua quota di pannelli pieghevoli spediti diminuire da un record del 32% nel primo trimestre di quest’anno al 25% nel secondo trimestre.

Si prevede che Samsung tornerà a dominare il mercato dei pieghevoli durante il trimestre in corso, grazie al lancio dei nuovi Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5. DSCC prevede che le spedizioni di dispositivi pieghevoli raggiungeranno un nuovo record durante il trimestre attuale, con 6,9 milioni di unità consegnate in tutto il mondo. Ciò rappresenterebbe un aumento annuale del 10% rispetto al terzo trimestre del 2022 e un impressionante miglioramento del 200% rispetto al secondo trimestre. Si prevede che Samsung dominerà durante il terzo trimestre con una massiccia quota del 72% del mercato dei dispositivi pieghevoli, senza che altri brand si avvicinino a una quota a doppia cifra.

Durante il terzo trimestre dell’anno scorso, quando Samsung ha lanciato il Galaxy Z Fold4 e il Galaxy Z Flip4, ha detenuto una straordinaria quota del 86% del mercato globale dei foldable. Il numero previsto per il terzo trimestre di quest’anno, sebbene mostri ancora il dominio di Samsung, sarà più basso a causa dell’ingresso di nuovi player nel settore dei dispositivi pieghevoli, come Google, Huawei e i marchi BBK.

Si prevede che il Galaxy Z Flip5 vada a raggiungere una quota del 45% del mercato dei dispositivi pieghevoli durante il terzo trimestre, seguito dal Galaxy Z Fold5 e dalla sua quota prevista del 20%. Stando agli analisti, Huawei Mate X3, Honor Magic V2 e Motorola Razr 40 Ultra completeranno i primi cinque posti.