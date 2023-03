Il 27 marzo è iniziato lo Xiaomi Fan Festival: nello store online del noto brand di informatica troverete non solo tantissimi prodotto in sconto come smartphone, auricolari e smartwatch, ma avrete anche modo di guadagnare coupon ogni giorno per risparmiare ancora di più sui vostri acquisti!

Accedendo infatti al vostro account Xiaomi e riscattando i Mi Point otterrete fantastici coupon da utilizzare sugli articoli già scontati nel catalogo. Per esempio, con 100 punti avrete 5,00€ di sconto con 100,00€ di spesa, mentre se effettuerete il login tutti i giorni arrivando a 400 punti guadagnerete un codice sconto di ben 25,00€ da utilizzare su un ordine di almeno 400,00€.

Ovviamente potrete decidere di approfittare anche solo degli sconti, che già di per sé sono davvero alettanti. Per esempio, il fantastico Redmi Note 11 Pro 5G è disponibile a soli 299,90€ anziché 379,90€. Il dispositivo è dotato di un magnifico display AMOLED FHD+ da 6,67″ e di una fotocamera professionale da 108MP che vi permetterà di eseguire scatti mozzafiato, complice la tecnologia di binning 9-in-1 e l’obiettivo macro con cui potrete immortalare anche i soggetti più vicini con una risoluzione altissima.

Inoltre, lo smartphone presenta una batteria a lunga durata da 5000mAh, quindi vi durerà tranquillamente tutto il giorno o persino di più; è poi compatibile con la ricarica rapida, quindi una volta scarico lo Redmi Note 11 Pro 5G tornerà pronto all’uso in men che non si dica. Infine, Xiaomi ha prestato particolare attenzione anche al design, creando un dispositivo dal bordo piatto e dal profilo sottile per una presa salda e sicura.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti in sconto sul sito di Xiaomi, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata al Fan Festival per scoprire il catalogo intero e riscattare i vostri coupon. Il nostro consiglio è quello di approfittare delle offerte il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire a breve!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

NB: vi ricordiamo di utilizzare i coupon offerti da Xiomi in modo da risparmiare ulteriormente sui vostri acquisti prima del check-out.

