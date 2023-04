Il mercato degli smartphone continua a soffrire di una crisi che dura da sette trimestri consecutivi. Le vendite degli smartphone sono in calo costante, un po’ a causa della crisi economica che sta colpendo i Paesi storicamente più forti e un po’ a causa della minor necessità di acquistare continuamente un nuovo dispositivo grazie alle buone prestazioni nel tempo dei prodotti odierni.

Secondo le ultime analisi di IDC, le consegne globali di smartphone nel primo trimestre 2023 sono diminuite del 14,6% se paragonate allo stesso periodo del 2022. Le cause principali sarebbero da imputare alla scarsa domanda dei consumatori, l’inflazione e l’incertezza economica.

Apple è l’azienda che tra tutte ha registrato i cali minori, con un negativo del solo 2,3%. Samsung rimane al primo posto per quota di mercato nonostante un calo del 18,9% delle consegne rispetto allo scorso anno. Tra i tre brand cinesi che completano la top 5 di questa triste classifica, Oppo ha registrato il calo minore con un valore calcolato pari a -6,7%. Vivo cala le proprie spedizioni del 18,8% mentre Xiaomi subisce il colpo più grande facendo registrato un pesante -23,5%.

“L’industria sta attraversando un periodo di liquidazione delle scorte e di aggiustamento. Gli operatori del mercato rimangono cauti e adottano un approccio conservativo, piuttosto che scaricare più scorte nel canale per inseguire temporanei guadagni di quota. Credo sia la cosa più intelligente da fare se vogliamo evitare una situazione malsana come quella del 2022“, ha dichiarato Nabila Popal, research director del team Worldwide Tracker di IDC. “Anche se siamo ottimisti sulla ripresa entro la fine dell’anno, ci aspettano ancora 3-6 mesi difficili. Tutti sono ansiosi di sapere esattamente quando la marea cambierà e vogliono essere i primi a cavalcare l’onda della ripresa. Tuttavia, la situazione è delicata. Chi si butta a capofitto nel settore affogherà nell’eccesso di scorte. Oggi più che mai è importante tenere sotto controllo il mercato. Salvo imprevisti, IDC prevede che il mercato entrerà in territorio positivo nel terzo trimestre e registrerà una crescita a due cifre entro il trimestre delle vacanze“.

Per vedere una ripresa del mercato bisognerà probabilmente aspettare il periodo natalizio o il primo trimestre 2024. Nel frattempo, i produttori stanno cercando di ridurre le scorte e di stimolare le vendite con promozioni e sconti. Gli iPhone 15 potrebbero essere un fattore di crescita per Apple, in quanto saranno i primi smartphone della mela con porta USB Tipo-C.