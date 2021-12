Nothing ear (1): è ora possibile pagare in criptovalute, anche la nuova Black Edition

A partire dal suo debutto nell’agosto 2021, il marchio londinese Nothing ha fatto sempre più parlare di sé. Il prodotto di debutto, gli auricolari wireless ear 1, hanno stupito tutti per il loro design inedito – con l’involucro esterno trasparente e parte delle componenti interne a vista –, registrando in breve tempo il tutto esaurito.

A fronte del successo degli ear 1 originali, Nothing ha pensato bene di presentare una nuova edizione del suo dispositivo di punta, che mantiene la classica custodia trasparente, mentre cambia il colore dell’interno e la trasparenza è leggermente meno chiara. Cosa più importante, gli stessi auricolari diventano total black.

Per quanto riguarda le funzionalità, queste restano invariate rispetto alla prima edizione di ear 1: suono pulito, resistenza al sudore e agli spruzzi d’acqua, cancellazione del rumore, tecnologia Clear Voice per chiamate definite e batteria in grado di garantire 5,7 ore di ascolto e fino a 34 ore con la custodia di ricarica. Tra un’edizione e l’altra, però, Nothing ha lavorato per rendere il suo prodotto sempre più sostenibile, e alla fine c’è riuscita: “I nostri nuovi ear (1) a zero emissioni [carbon neutral, n.d.r.] sono il primo passo nel nostro viaggio verso la sostenibilità”, ha dichiarato Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing.

Nothing ear 1 Black Edition saranno disponibili in Italia al prezzo di 99 euro. Prima dello start delle vendite, previsto per il 13 dicembre alle ore 12, Nothing rilascerà le prime 100 unità degli ear 1 Black Edition presso il Nothing Kiosk, un nuovo temporary shop da inaugurare a Londra il 4 dicembre. Le unità saranno incise individualmente con i numeri da 1 a 100.

In Italia, invece, sarà possibile acquistare la Black Edition rivolgendosi ai partner dell’azienda o sul sito nothing.tech. I metodi di pagamento disponibili includeranno le monete virtuali Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) e Dogecoin (DOGE).