Nothing ear (1), gli auricolari hanno una data di lancio ufficiale

Nothing è la nuova azienda fondata da Carl Pei, ex co-fondatore di OnePlus e precedentemente dipendente Oppo, il quale ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura nel mondo dei prodotti hi-tech, in particolare quelli nel campo dell’audio.

Il primo prodotto di Nothing ha già un nome e verrà svelato al pubblico nei dettagli il mese prossimo!

Nothing ha raccolto già i primi successi guadagnandosi la fiducia di importanti investitori. L’azienda è attualmente sostenuta da GV (conosciuta in precedenza come Google Ventures) e da altri investitori influenti come Tony Fadell (inventore dell’iPod), Casey Neistat (YouTuber molto conosciuto) e Kevin Lin (co-fondatore di Twitch).

Il primo prodotto del nuovo marchio si chiamerà Nothing ear (1) e più nello specifico si tratterà di un paio di auricolari true wireless (TWS) che l’azienda afferma “combinerà bellezza grezza e ingegneria precisa per un’esperienza sonora pura“.

“La nostra missione è quella di rimuovere le barriere tra le persone e la tecnologia per creare un futuro digitale senza ostacoli. Riconosciamo che le più grandi visioni non si realizzano semplicemente accendendo un interruttore, ma attraverso innumerevoli piccoli successi. Nothing ear (1) è l’inizio del viaggio“.

L’evento di lancio è previsto per il prossimo martedì 27 luglio 2021 alle ore 15:00 BST (le ore 16:00 nel fuso orario italiano). Sarà quindi quello il momento in cui scopriremo che cos’ha in mente Nothing e in quale fascia di mercato andrà a posizionarsi il primo prodotto ear (1).

Si tratterà di un nuovo modello di “AirPods killer”? Si scontreranno con i tanto acclamati auricolari Sony WF-1000X M4 con ANC nella fascia alta o opteranno per un rapporto qualità/prezzo senza precedenti?

Voi cosa ne pensate? Siete incuriositi da questo annuncio?