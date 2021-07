Nothing ear (1), i primi 100 esemplari saranno venduti all’asta su StockX

Manca davvero pochissimo all’annuncio ufficiale del primo prodotto della nuova azienda fondata da Carl Pei, ex dirigente di OnePlus. I Nothing ear (1) sono dietro l’angolo e l’azienda sta continuando a rilasciare piccole informazioni a riguardo costantemente, come ad esempio il prezzo di lancio e la presenza della cancellazione attiva del rumore.

Prima che gli auricolari TWS vengano svelati ufficialmente sarà possibile acquistare Nothing ear (1) in edizione limitata a 100 esemplari grazie ad un’esclusiva asta al buio.

Nothing ha annunciato la propria partnership con StockX. Gli ear (1) saranno il primo prodotto lanciato sul mercato tramite DropX, un metodo di rilascio dei prodotti direct-to-consumer progettato da StockX esclusivamente per i marchi globali di sneakers, abbigliamento e altri oggetti da collezione.

Ogni singolo esemplare di Nothing ear (1) in Edizione Limitata sarà serigrafato con la dicitura “X of 100”, dove l’offerta più alta degli utenti riceverà il numero 1 di 100 e le altre a seguire.

Si tratta di un modo molto originale per immettere sul mercato una piccola quantità di prodotti in anteprima assoluta, donando grazie all’edizione limitata un valore aggiunto all’oggetto che verrà consegnato agli utenti che si aggiudicheranno gli ear (1) all’asta al buio.

Il DropX sarà disponibile a partire dal 19 luglio alle ore 15:00 (CEST), prima ancora dell’evento ufficiale di lancio programmato dall’azienda per la presentazione ufficiale del prodotto il 27 luglio prossimo. Il regolamento completo è consultabile sul sito ufficiale di StockX.

Grazie alle informazioni che sono già state rese pubbliche dall’azienda, sappiamo che gli ear (1) saranno caratterizzati dalla cancellazione attiva del rumore, da 3 microfoni ad alta definizione e da un prezzo al dettaglio di 99 euro. Saranno inoltre disponibili tramite un certo numero di rivenditori fisici in tutta Europa, saranno quindi acquistabili direttamente in negozio.

Cosa vi attendete dall’evento di lancio? Vi farete tentare da quest’asta in “accesso anticipato”?