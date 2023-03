Con i Nothing ear (2) il brand di Carl Pei dà ufficialmente il via alla seconda generazione dei suoi prodotti, portando sul mercato una versione ancora più sofisticata e ricca di funzionalità personalizzabili degli ormai iconici auricolari in-ear dal corpo trasparente.

Compatibili con lo standard Bluetooth 5.3 e la codifica LDHC 5.0 certificata Hi-Res Audio e in grado di trasmettere frequenze fino a 24 bit/192 kHz con una velocità massima di 1Mbps, i nuovi Nothing ear (2) garantiscono una qualità superiore per qualunque esperienza di ascolto.

Ciò è reso possibile grazie a un un driver da 11,6 millimetri con diaframma custom in poliuretano e grafene, leggero ma resistente, e un corpo a struttura doppia riprogettato per dare risalto a una gamma ancora più ampia di suoni, dalle frequenze alte più cristalline ai bassi profondi.

I Nothing ear (2) regalano agli utenti un’esperienza personalizzata: grazie alla collaborazione con i test dell’udito di Mimi Hearing Technologies è infatti possibile costruire sull’applicazione Nothing X un profilo audio personale (Hearing ID), scegliere il gommino più adatto alla forma dell’orecchio e regolare in modo dinamico la qualità di ascolto.

La tecnologia Clear Voice di seconda generazione a bordo dei Nothing ear (2) comprende tre microfoni, la cui posizione è stata ripensata per favorire una migliore resistenza al vento, e un algoritmo AI per la riduzione del rumore in grado di filtrare oltre 20 milioni di campioni sonori.

A ciò si unisce la cancellazione attiva del rumore (ANC) personalizzabile su tre livelli con Adaptive Mode, in grado di raggiungere i 40dB quando necessario o di regolare automaticamente il livello di cancellazione in base alla rilevazione dei rumori di sottofondo e alle preferenze dell’utente.

I nuovi Nothing ear (2) garantiscono prestazioni di alto livello su tutta la linea, dalla qualità d’ascolto alla connettività, passando per la durata della batteria. Potrete infatti godere di ben 36 ore di riproduzione con una ricarica della custodia senza ANC (fino a 22,5 ore con ANC) e più di 6 ore di ascolto continuo.

Gli auricolari sono certificati IP54, ricaricabili via cavo USB-C e supportano la ricarica wireless Qi fino a 2,5W: potrete ricaricarli utilizzando la ricarica inversa degli smartphone compatibili, come il Nothing (phone) 1, e sfruttare la ricarica rapida per godere di 8 ore di ascolto aggiuntivo in soli 10 minuti.

State ascoltando la musica dal vostro computer e ricevete una chiamata in arrivo? Potrete rispondere dai Nothing ear (2) senza soluzione di continuità grazie alla tecnologia Dual Connection Bluetooth, compatibile con gli standard Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair, che consente di passare facilmente da un device all’altro.

Potrete controllare la riproduzione direttamente dai vostri Nothing ear (2) anche in movimento semplicemente premendo il gambo dell’auricolare. I controlli rapidi sono mappabili all’interno dell’applicazione Nothing X, disponibile per Android e iOS, che permette inoltre di regolare molte altre funzionalità esclusive:

Cancellazione del rumore personalizzata;

Adaptive Mode;

Profili d’ascolto personalizzati;

Trova i miei auricolari;

Regolazione personalizzata dell’equalizzatore.

I nuovi Nothing ear (2) sono disponibili a partire da oggi 22 marzo 2023 sul sito nothing.tech al prezzo di lancio di 149,00 euro.

A partire dal 28 marzo, i Nothing ear (2) saranno in vendita presso tutti i partner globali di Nothing online e offline.