State cercando un nuovo smartphone Android dalle ottime prestazioni con un design unico ed eccentrico, vi consigliamo vivamente di dare un’occhiata a questa incredibile offerta di Amazon, che oggi vi propone il Nothing Phone (1) a soli 329,99€.

Grazie agli eccezionali sconti del Prime Day 2023 potrete risparmiare tantissimo, ma trattandosi di offerte limitate vi raccomandiamo di effettuare il vostro acquisto quanto prima. Aggiungiamo che è anche possibile dilazionare la spesa in comode rate a tasso zero selezionando CreditLine come metodo di pagamento.

Nothing Phone (1) si è imposto all’attenzione del pubblico grazie alle sue caratteristiche uniche, soprattutto per quanto riguarda il design. La combinazione di resistenza ed eleganza rende questo smartphone davvero speciale. Il vetro Gorilla Glass su entrambi i lati conferisce al dispositivo leggerezza, robustezza e un tocco di trasparenza. Un’altra caratteristica molto particolare sono le luci LED sul retro del telefono, che creano pattern unici illuminandosi per indicare le chiamate in arrivo, le notifiche delle app, lo stato di carica e molto altro.

Sul lato opposto, troverete un ampio e luminoso display OLED da 6,55″ che offre una resa cromatica straordinaria grazie a una gamma di ben 1 miliardo di colori. Inoltre, la tecnologia HDR10+ garantisce colori vividi e contrasti profondi, così da regalarvi immagini sempre chiare e nitide, in ogni singola scena.

La qualità fotografica non è da meno, con una doppia fotocamera da 50MP che cattura anche i dettagli più piccoli in ogni condizione di illuminazione. La stabilizzazione dell’immagine assicura foto perfettamente nitide, mentre il campo visivo di 114° permette di catturare panorami mozzafiato. Potrete anche registrare video in 4K/60 fps con la tecnologia Live HDR, personalizzando luci e ombre in modo da ottenere un effetto ultra realistico.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!