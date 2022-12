Comparso da relativamente poco, Nothing phone (1) ha già conquistato una piccola fetta di mercato, con fan che si aspettano grandi cose. Ora lo smartphone di Carl Pei è pronto per un nuovo, importante, aggiornamento.

A partire da oggi tutti coloro che accetteranno l’aggiornamento del proprio Nothing phone (1) potranno ottenere la versione 1.5 di Nothing OS, una nuova build del sistema operativo basato su Android 13.

Come era facile aspettarsi, molte delle funzionalità già disponibili sugli smartphone Pixel saranno disponibili in questa nuova “edizione” del sistema operativo: troveremo ad esempio il tema Material You migliorato, miglioramenti alle notifiche del lettore multimediale migliorate o ai controlli della privacy e persino l’aggiunta del supporto dei sottotitoli in tempo reale per la riproduzione di contenuti multimediali.

Non solo, Nothing 1.5 porterebbe con sé un aumento del 50% nella velocità di caricamento delle app e un aumento delle prestazioni complessive del dispositivo. Quasi come avere un nuovo device! Per maggiori dettagli ecco la lista completa degli aggiornamenti di Nothing OS 1.5 Open Beta basato sul registro delle modifiche di Android 13 qui di seguito:

Applicazioni personalizzate da Nothing

da Nothing Un aumento nella velocità di caricamento delle applicazioni fino al 50%.

delle applicazioni fino al 50%. Una gamma ampliata di Material U e colori disponibili per abbinare le applicazioni di terze parti allo sfondo.

Supporto multilingue che permette l’uso di lingue diverse per applicazioni diverse.

che permette l’uso di lingue diverse per applicazioni diverse. Aggiornamenti sulla privacy, tra cui il photo picker (si può scegliere quali immagini condividere con quali applicazioni), l’ abilitazione delle notifiche (si può controllare quali applicazioni possono inviare delle notifiche) e l’ abilitazione media (si possono raggruppare i tipi di media che si vuole condividere, per esempio foto e video, musica e audio, file).

(si può scegliere quali immagini condividere con quali applicazioni), l’ (si può controllare quali applicazioni possono inviare delle notifiche) e l’ (si possono raggruppare i tipi di media che si vuole condividere, per esempio foto e video, musica e audio, file). Un nuovo QR code scanner disponibile nelle impostazioni.

disponibile nelle impostazioni. Un’ anteprima di Clipboard : il testo copiato appare su clipboard nell’angolo inferiore dello schermo, in questo modo è possibile modificare il testo prima di incollarlo.

: il testo copiato appare su clipboard nell’angolo inferiore dello schermo, in questo modo è possibile modificare il testo prima di incollarlo. Un nuovo “look” per il Media Control, inclusa la barra per il playback e i tasti per la riproduzione casuale e la ripetizione brani.

La possibilità di chiudere applicazioni attive in background direttamente dal centro notifiche per risparmiare la batteria.

La possibilità di generare sottotitoli in tempo reale .

. Un aumento della memoria in background , in questo modo si riduce il tempo di caricamento delle applicazioni usate più di frequente.

, in questo modo si riduce il tempo di caricamento delle applicazioni usate più di frequente. Una nuova funzione che permette al Phone di “autoripararsi” pulendo la cache.

Un miglioramento delle impostazioni , tra cui le nuove notifiche pop-up di rete e dispositivi Bluetooth.

, tra cui le nuove notifiche pop-up di rete e dispositivi Bluetooth. Il nuovo pannello di controllo del volume che permette di cambiare le impostazioni del volume senza dover sbloccare lo schermo.

che permette di cambiare le impostazioni del volume senza dover sbloccare lo schermo. Un miglioramento della Modalità Gioco: una nuova UI per il sistema luminoso delle notifiche e l’aggiunta di Google Game Dashboard, che supporta la registrazione dello schermo, un display FPS e la modalità Non Disturbare

Insomma c’è poco da dire, se non che il nuovo aggiornamento porta davvero con sé numerosi cambiamenti che sembrano quasi promettere di dare nuova vita a Nothing phone (1)!