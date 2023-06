Se siete alla ricerca di un ottimo smartphone Android, che sia dotato di una buona usabilità e che sia anche caratterizzato da uno stile a dir poco unico, se non proprio sopra le righe, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa ottima offerta su Nothing Phone (1), uno smartphone davvero pazzesco, oggi in sconto a quello che è il prezzo più basso di sempre!

Stiamo parlando, infatti, di appena 379,99€, contro i tradizionali 499,00€, per uno smartphone che ha fatto molto parlare di sé e che si propone con caratteristiche uniche e sorprendenti, specie dal punto di vista del design.

Il design del Nothing Phone (1), infatti, è una perfetta combinazione di resistenza ed eleganza, complici alcun attenzioni costruttive non da poco da parte del brand, come ad esempio l’utilizzo di Gorilla Glass su ambo i lati del telefono, così da conferire al dispositivo leggerezza, robustezza, ed anche “trasparenza”, visto che una delle caratteristiche tipiche di Nothing Phone (1) è la presenza di una serie di luci LED sul retro del dispositivo, i cui pattern luminosi unici si illuminano per indicare chi sta chiamando e segnalano le notifiche delle app, lo stato di carica e molto altro ancora.

Al lato opposto, c’è poi un ampio e luminoso display OLED da 6,55″, la cui caratteristica principale è quella di offrire una resa cromatica straordinaria, grazie ad una gamma da ben 1 miliardo di colori, e con anche la possibilità di godere della nitidezza e dei dettagli offerti dalla tecnologia HDR10+, capace di garantire colori più ricchi e contrasti più profondi, adattandosi ad ogni scena.

Anche il profilo fotografico non è da meno, giacché Nothing Phone (1) è dotato di una doppia fotocamera da 50MP, che vi permetterà di catturare dettagli eccezionali in qualsiasi condizione di illuminazione; e grazie all’ampio sensore della fotocamera principale e all’apertura ƒ/1.8, potrete scattare foto sempre nitide, anche in caso di scarsa illuminazione.

Lo smartphone, inoltre, è dotato di una doppia stabilizzazione dell’immagine, che assicura foto sempre perfettamente inquadrare, mentre il campo visivo di 114° vi permette di catturare panorami mozzafiato. Anche i video non sono da meno, tant’è che avrete la possibilità di registrare video in 4K/60 fps con risultati puliti e appaganti, per altro impreziositi dall’innovativa tecnologia Live HDR, con cui potrete personalizzare le luci e le ombre in maniera realistica.

Insomma, si tratta di uno smartphone davvero ottimo e, giacché parliamo del prezzo più basso di sempre, vi invitiamo ad approfittare subito dell’ottima offerta Amazon, rimandandovi immediatamente alla pagina che lo store ha dedicato all’offerta, e ricordandovi che non è dato sapere a quanto ammontino le scorte disponibili, dunque meglio non indugiare troppo!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!