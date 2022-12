La nuova funzionalità che verrà introdotta in WhatsApp riguarderà la possibilità di inviare messaggi di testo visibili una sola volta.

Come ogni grande azienda che punta a rimanere sulla cresta dell’onda anche Meta, la società a cui fa capo il noto social Facebook, ha fatto della sua costante ricerca di migliorare il suo prodotto uno dei suoi capisaldi. In questo caso, sempre con l’idea di ottimizzare l’esperienza d’uso dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo, i laboratori di sviluppo di WhatsApp potrebbero essere pronti ad introdurre una (seconda, N.d.R) feature chiesta a gran voce dagli utenti da diverso tempo: la possibilità di inviare messaggi effimeri, ovvero testi che si cancellano in maniera automatica dopo essere stati letti una volta.

A riportarlo è stato WABetaInfo, noto portale che condivide le novità scoperte nelle app del servizio di messaggistica, secondo cui WhatsApp starebbe per l’appunto sviluppando questo nuovo elemento che avrebbe fatto la sua comparsa nella versione beta 2.22.25.20 per Android. In effetti non si tratterebbe di una novità assoluta: ad oggi WhatsApp permette già di inviare immagini e video visualizzabili una sola volta, ma a breve questa cosa potrebbe estendersi anche ai semplici messaggi di testo.

Più correttamente si estenderebbe ai messaggi la capacità di potersi cancellare immediatamente dopo la visione: attualmente i messaggi effimeri sono già presenti, tanto sulle chat individuali quanto su quelle di gruppo, ma la loro scomparsa è impostabile in un arco di tempo variabile dalle 24 ore fino ai 90 giorni. Tuttavia non è noto se anche in questo caso verrà bloccata la capacità di effettuare screenshot o registrazioni video del display come nel caso di immagini e video, ma considerando che l’uso di messaggi effimeri andrebbe ad interessare testi che non vorremmo vedere divulgati possiamo ragionevolmente pensare che sarà così.

Al momento in cui scriviamo non è ancora noto quando la nuova funzione sarà disponibile fuori dal circuito dei beta tester, ma considerando l’importanza del tema ci sentiamo abbastanza sicuri del fatto che potremmo vederla molto presto sui device di tutti gli utenti WhatsApp