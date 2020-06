Nubia lancerà uno smartphone 5G nel mercato internazionale?

Nubia Play potrebbe arrivare nel mercato internazionale, ma con un nome diverso. Lo smartphone è stato presentato in Cina ad aprile e ha riscosso un discreto successo, grazie alle ottime specifiche tecniche e al prezzo contenuto.

Nubia Play, nel mercato internazionale, potrebbe essere riconosciuto come Nubia Red Magic 5G Lite. L’ipotesi è rafforzata da due certificazioni: Global Certification Forum (GFC) ed Eurasian Economic Commission (EEC). I consumatori europei hanno già potuto assaporare le potenzialità di questo brand con Red Magic 5G (disponibile all’acquisto su Amazon), il primo smartphone con display a 144 Hz.

As per GCF & EEC, the "nubia Play 5G" will globally launch as "Red Magic 5G Lite".

This phone was recently launched in China for 2399 Yuan with some crazy good specs.

Snapdragon 765G, AMOLED display with 144Hz rr & 240Hz tsr, 5100mAh🔋, 30W fast charge.#RedMagic5GLite pic.twitter.com/cjAnEFWuXb

