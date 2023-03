Continuando sulla scia degli annunci più curiosi avvenuti durante la fiera catalana, ZTE ha annunciato l’arrivo sul mercato globale del suo primo tablet dotato di schermo 3D. Il Nubia Pad 3D utilizza l’AI per adattare la visione stereoscopica all’utente, per un’esperienza d’uso senza rivali!

Vista la particolarità del prodotto, possiamo affermare che davvero Nubia Pad 3D è senza rivali sul mercato. Siamo davanti ad un tablet da 12,4″, quindi abbastanza grande e con tanto spazio per app e contenuti multimediali, che ha dalla sua uno dei display più particolari che ci è capitato di vedere di recente.

Si tratta di un pannello LCD IPS con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel e un refresh rate di 120Hz, quindi un’alta densità di pixel e frequenza di aggiornamento, che nasconde un segreto. Utilizzando delle applicazioni dedicate e visualizzando contenuti appropriati, lo schermo attiva automaticamente la modalità 3D stereoscopica, la quale permette di godersi video, ma anche foto e applicazioni in tre dimensioni senza la necessità di utilizzare degli appositi occhialini.

Immaginatevi per un attimo lo schermo 3D del Nintendo 3DS ma enorme e ad alta risoluzione e velocità di aggiornamento. A differenza dei comuni display 3D, però, il Nubia Pad 3D utilizza le sue due fotocamere frontali per riconoscere l’utente, verificare la posizione dei suoi occhi e regolare l’effetto 3D di conseguenza!

ZTE ha realizzato questo prodotto unico nel suo genere grazie alla partnership con Leia. Il Nubia Pad 3D è infatti dotato della tecnologia lightfield 3D di Leia, con un motore di calcolo AI, che permette il tracciamento dinamico tridimensionale dei volti e la corrispondenza in tempo reale. Il dispositivo impiega anche algoritmi avanzati di rete neurale e deep-learning per convertire contenuti 2D come media in streaming, giochi, film e molto altro ancora in esperienze visive 3D, il tutto in tempo reale.

“ZTE, in collaborazione con Leia sulla tecnologia 3D-AI, è lieta di annunciare l’espansione della sua offerta 5G+3D. Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono godere senza occhiali di un’esperienza 3D ricca e naturale“, ha dichiarato Fei Ni, Vicepresidente senior di ZTE Corporation e Presidente di ZTE Mobile Devices.

Le applicazioni del Nubia Pad 3D sono integrate dal forte supporto dell’ecosistema Leia, tra cui la tecnologia di stable diffusion di Stability.ai che consente a LeiaDream di creare arte generativa in 3D, le integrazioni SDK con Unreal Engine, Unity e molto altro. Sulla strada della costruzione di un ecosistema completo, Nubia e Leia hanno affermato che continueranno a esplorare le possibilità future della visione 3D con i partner dell’ecosistema, con l’obiettivo di offrire agli utenti esperienze 3D meravigliose e naturalmente coinvolgenti.

“Il 3D esiste già da un po’, ma ora stiamo migliorando la visione 3D e la creazione di contenuti con le più recenti tecnologie AI“, afferma Cecilia Qvist, CEO di Leia. “L’intelligenza artificiale porta l’esperienza 3D a un livello completamente nuovo, sia in termini di comfort di visione che di facilità di creazione di contenuti 3D in un batter d’occhio: anche un bambino di 5 anni può ora creare e condividere un’arte immersiva mozzafiato in pochi secondi utilizzando il dispositivo“.

Il Nubia Pad 3D non è solo un dispositivo per la riproduzione 3D, ma anche un creatore di contenuti in tre dimensioni. Adottando il principio della percezione stereoscopica dell’occhio umano, la doppia fotocamera anteriore e posteriore è in grado di registrare una visione 3D del mondo circostante. La doppia fotocamera posteriore da 16MP è dedicata alle riprese 3D, mentre la doppia fotocamera anteriore da 8MP può essere utilizzata per le videochiamate 3D, consentendo agli utenti di creare contenuti di alta qualità.

Il tablet è dotato del chip Snapdragon 888, memorie interne UFS3.1 e RAM LPDDR5, di quattro altoparlanti Dolby surround simmetrici e di una batteria da 9070mAh con caricatore rapido da 33W.

Ovviamente il Nubia Pad 3D non si limita agli scenari consumer, ma può essere utilizzato anche in scenari commerciali. Ha il potenziale per rivoluzionare l’educazione 3D con dimostrazioni digitali per l’istruzione, il supporto medico, le mostre digitali nei musei e altri campi di applicazione.

Nubia pad 3D sarà disponibile per il pre-ordine dal 25 marzo, mentre le vendite libere sono previste dall’11 aprile. I dettagli sui prezzi non sono però ancora stati confermati.