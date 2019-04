Nubia Red Magic 3, punteggio record su AnTuTu

Lo samrtphone da gaming Nubia Red Magic 3 monterà un processore Snapdragon 855 e una batteria da 5000 Mah

Ricoprendo un ruolo sempre più di rilievo, il gaming mobile continua a raccogliere consensi ed ecco perché i grandi player cercano di adeguarsi a quelle che sono le esigenze degli utenti. Tra le aziende spicca Nubia con il suo Red Magic 3, smartphone dedicato ai videogiocatori che, proprio in questi giorni, ha affettuato il primo passaggio sui benchmark AnTuTu e Master Lu co risultati sorprendenti.

I punteggi registrati da Nubia Red Magic 3 sono altissimi, nel caso della piattaforma AnTuTu si tratta dello score più alto mai realizzato: 437.524. Abbiamo accennato anche a Master Lu, dove la nuova creatura dell’azienda cinese ha totalizzato la bellezza di 470.574 punti. Il dispositivo apparso con il nome in codice NX629J, è stato “smascherato” immediatamente, la scheda tecnica avente come protagonista Snapdragon 855, non poteva che condurre al device di cui vi stamo parlando.

La conferma è arrivata direttamente dal portale Weibo che, nelle scorse ore, ha riportato alcune schermate della piattaforma di benchmark Master Lu: Nubia Red Magic 3 presenta un chip Qualcomm Snapdragon 855 coadiuvato da 8 GB di RAM, display con risoluzione fullHD+ (2340 x 1080) e 128 GB di storage interno. Maggiore potenza significa anche maggior dispendio di energia, ecco perché lo smartphone da gaming di Nubia, facendo contento il pubblico dei gamer, disporrà di una batteria da ben 5000 mAh. Una batteria più capiente, in questo specifico caso, permetterebbe agli utenti di usufruire, anche per sessioni più lunghe, delle grandi potenzialità del device.

Altra importante caratteristica svelata nelle ultime ore è il sistema di raffreddamento misto aria/liquido di cui disporrà il device, tassello fondamentale per mantere ottimali le prestazioni in vista di lunghe sessioni di gioco. Non resta che attendere i prossimi giorni per saperne di più, le potenzialità per presentare un prodotto adatto alle esigenze dei videogiocatori ci sono tutte.