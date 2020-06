Nubia Red Magic 5G Lite arriva in Europa, a partire dalla Spagna ma a che prezzo!

Lo scorso aprile abbiamo assistito all’arrivo sul mercato del Nubia Play, uno smartphone da gaming economico dotato comunque dell’ottimo processore Qualcomm Snapdragon 765G e disponibile unicamente per il mercato cinese. In queste ore, il device in questione sta facendo il suo debutto anche in altri mercati, Europa compresa, con il nome di Nubia Red Magic 5G Lite. Attualmente è disponibile già all’acquisto in Spagna ma esclusivamente attraverso l’operatore Vodafone ma nel corso delle prossime settimane la situazione potrebbe cambiare.

Lo smartphone offre uno schermo AMOLED da 6,65 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 144 Hz ed una frequenza di campionamento del touch screen pari a 240 Hz. La denominazione “Lite” gli starebbe un po’ stretta ma sarebbe giustificata, se così si può dire, dall’utilizzo di un chipset di fascia media, ma comunque molto performante, come lo Snapdragon 765G, accoppiato a 256GB di memoria interna di tipo UFS 2.1 e ben 8 Gb di RAM.

Anche la batteria sembrerebbe essere niente male grazie all’implementazione di un’unità da 5.100 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 18W, differenziandosi così da quella cinese, dotata invece di un alimentatore da 30W. Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo l’implementazione di quattro sensori fotografici posti nella parte posteriore e di una fotocamera singola posta frontalmente.

Arriviamo alla nota dolente, il prezzo, che almeno al momento, è quello comunicato da Vodafone Spagna pari a 17€ al mese per 36 rate mensili per chi è già cliente e 25€ al mese per 24 rate per i nuovi, senza alcun piano tariffario compreso. Ciò si deduce in una spesa di almeno 600€, non proprio dei più economici. Va considerato infatti che la versione base del Nubia Red Magic 5G, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna è disponibile sullo store ufficiale della casa cinese a 579 euro mentre con 649 euro è possibile acquistare la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Il prezzo è chiaramente indirizzato a scendere con il trascorrere delle settimane, non appena verrà estesa anche la distribuzione dello smartphone anche in altri canali ufficiali di vendita. Il consiglio dunque è quello di attendere o in alternativa di acquistare direttamente la versione più performante.