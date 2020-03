Nubia Red Magic 5G ufficiale: il primo smartphone con display a 144 Hz

Nubia Red Magic 5G è stato ufficialmente presentato. Il nuovo smartphone gaming è il primo a essere dotato di un display con una frequenza di aggiornamento a 144 Hz, un elemento che potrebbe tornare utile in ambito gaming. Come ben sappiamo, parliamo di un dispositivo pensato proprio per gli amanti dei videogiochi che mette a disposizione una serie di soluzioni per rendere più appagante l’esperienza di gioco.

Partiamo dalla piattaforma hardware. Il cuore pulsante è lo Snapdragon 865 di Qualcomm che – a seconda della configurazione scelta – può essere abbinato fino a 16 Gigabyte di RAM LPDRR5 e 256 Gigabyte di memoria interna di tipo UFS 3.0. Il display AMOLED ha una diagonale di 6,65 pollici con risoluzione Full-HD+ e sensore biometrico integrato. Sono stati ridotti i tempi di risposta al tocco. Migliorati anche i pulsanti dorsali che ora vantano un refresh rate di 300 Hz e un ritardo di soli 2 ms.

Non manca ovviamente il sistema di raffreddamento a liquido basato su camera di vapore e prevede la presenza di una ventola fisica. Il tutto è supportata da una batteria da 4.500 mah con supporto alla ricarica rapida a 55W. Il comparto fotografico si compone di un sensore principale da 64 Megapixel accoppiato a un grandangolare da 8 Megapixel e un ultimo da 2 Megapixel per le macro. Frontalmente, una fotocamera da 8 Megapixel. Presente il jack audio da 3,5 mm.

Come da tradizione, il design non passa inosservato con colorazioni stravaganti. Oltre alle varianti cromatiche più classiche (Black e Red), Nubia Red Magic 5G arriverà anche nella colorazione Cyber Neon con sfumature rosse e azzurre e in una Limited Edition con back cover trasparente. La configurazione top (16/256 GB) arriverà in Cina a un prezzo al cambio di circa 665 euro. Per il momento, non ci sono informazioni sui prezzi e arrivo sul mercato europeo.