Nubia Red Magic prepara uno smartwatch, tanta potenza anche al polso?

È indubbio che al giorno d’oggi il settore degli smartwatch attira molti produttori, in particolare per l’interesse da parte degli utenti che anno dopo anno sta sempre più aumentando, portando questo mercato a una forte crescita e a ricchi di profitti. Anche Nubia lo sa e con il suo brand Red Magic, creato per rispondere alle esigenze dei gamers, sembrerebbe essere intenzionata a lanciare il suo primo smartwatch.

A quanto pare sembra ci sia ben più di una semplice intenzione, considerato che non si tratta di un’indiscrezione ma la notizia arriva direttamente dall’FCC (grazie ad Android Authority) che ha rilasciato la certificazione corredata da immagini e dalla documentazione ufficiale.

Grazie a queste informazioni riusciamo a farci una panoramica molto realistica di quello che potrebbe essere il primo wearable a marchio Red Magic. Analizzando le foto possiamo vedere come si tratti di un orologio dal design molto simile a quello incontrato su tanti altri prodotti, su tutti il Huawei Watch GT2 Pro, grazie alla presenza di una cornice in linea con il pannello, con l’aggiunta di due pulsanti fisici su un lato.

Il dispositivo è caratterizzato dal numero di modello SW2102 e dispone di un display touchscreen da 1,39 pollici con una risoluzione di 454 x 454 pixel ed un cinturino da 13mm. Lo smartwatch è in grado di resistere all’acqua fino a 5ATM e dispone di una batteria da 420mAh con supporto al Bluetooth in versione 5.0 LE ed al GPS / GLONASS / QZSS. Ricca anche la parte dedicata alla sensoristica con la possibilità di misurare il battito cardiaco e l’ossigenazione del sangue (SpO2), oltre a poter contare sull’accelerometro, il giroscopio ed il sensore per la luce ambientale.

Andando ad analizzare le immagini interne dell’orologio notiamo la presenza anche di un chip utile a far girare l’intero sistema e di un magnetometro, mentre restano ancora nascoste le informazioni relative alla memoria ed al quantitativo di RAM integrato. Il passaggio sul portale della FCC farebbe presagire un imminente rilascio sul mercato, ma non ci sono al momento maggiori informazioni e risultano ancora sconosciuti anche altri dettagli come il prezzo e la disponibilità. Vedremo se nei prossimi giorni anche tutti gli altri aspetti verranno chiariti.

Per chi non conoscesse il marchio Nubia, possiamo affermare che si è fatto notare ultimamente, in particolare, per i suoi smartphone dedicati al gaming grazie alla serie Red Magic, che ha permesso di far arrivare sul mercato nuovi device dotati di ottime caratteristiche ma ad un prezzo decisamente più competitivo.

L’azienda cinese ha poi attirato l’attenzione su di se anche in passato, annunciando un dispositivo molto particolare, il Nubia Alpha, pensato per fungere da smartphone e smartwatch in contemporanea oltre ad aver lanciato il Nubia Z20, un device dotato di doppio schermo, anch’esso molto interessante ma che ha riscosso poco successo alle nostre latitudini nonostante il prezzo accattivante.