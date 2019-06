Nubia X: lo smartphone con doppio display avrà una versione 5G

Alla vigilia del MWC di Shanghai, Nubia ha annunciato che ci sarà una versione 5G dello smartphone con doppio display, Nubia X. Non ci sono informazione tecniche a riguardo per il momento.

Alla vigilia dell’inizio del MWC di Shanghai 2019, Nubia ha annunciato l’arrivo del suo primo smartphone top di gamma con supporto 5G. Stiamo parlando di Nubia X 5G Edition. L’evento è stato anche l’occasione per l’operatore China Mobile di formalizzare la 5G Industry Alliance, una partnership di cui fanno parte Nubia, Samsung, Huawei, HTC, OPPO, Xiaomi e Qualcomm.

Nubia non ha rilasciato dettagli tecnici sul nuovo smartphone che – probabilmente – arriveranno nel corso dei prossimi giorni. In ogni caso, la base è rappresentata dal modello 4G di Nubia X, lo smartphone caratterizzato da un secondo display sul retro. Per quanto riguarda la scheda tecnica, è ipotizzabile la presenza a bordo dello Snapdragon 855 – al posto dello Snapdragon 845 – assistito dal modem Snapdragon X50 in grado di supportare il nuovo standard di rete.

Per il resto dovrebbe presentarsi come il modello precedente. Nubia X è dotato di un display da 6,26 pollici e di un pannello AMOLED da 5,1 pollici sul retro. È questa, infatti, la soluzione scelta dal produttore cinese per eliminare le cornici senza ricorrere a notch, fori e meccanismi a scomparsa. Nessuna fotocamera frontale, dunque, ma la possibilità di scattare selfie sfruttando le fotocamere posteriori in accoppiata con il secondo display.

Il comparto fotografico si compone di un sensore principale da 16 MP (f/1.8) e di un secondario da 24 MP (f/1.7). Un’altra particolarità di Nubia X è la presenza di due sensori biometrici posti ognuno su uno dei lati del dispositivo. La batteria qui è da 3.800 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 4. Non è chiaro se Nubia X 5G Edition avrà delle caratteristiche differenti in termini di capienza di batteria e di configurazione delle fotocamere. Resta, infine, da capire il prezzo di vendita.

Per il momento, l’azienda si è limitata ad annunciare ufficialmente la partnership con China Mobile e ad affermare che sarà Nubia X il primo smartphone top di gamma dell’azienda ad avere il supporto 5G. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli.