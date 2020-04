Nuki Smart Lock 2.0, la serratura smart in Italia a 229 euro

Nuki ha annunciato la disponibilità in Italia della nuova serratura intelligente Smart Lock 2.0. L’azienda austriaca sta puntando molto sul mercato italiano tanto da rendere disponibile la nuova arrivata non solo sui canali online – come la precedente generazione – ma anche nelle catene di elettronica di consumo. Com’è evincibile dal nome, il dispositivo permette di dare accesso alla propria abitazione ad amici, parenti o persone di servizio anche a distanza.

Il primo dubbio che sale quando si parla di serrature smart riguarda la sicurezza. Nuki assicura un alto livello di sicurezza affermando che il dispositivo “utilizza dei software di setup che hanno standard simili a quelli per la gestione dei sistemi bancari online”. Smart Lock 2.0, inoltre, gode della certificazione AV-Test. La serratura viene gestita tramite smartphone.

La connessione viene stabilita tramite Bluetooth (dunque a corto raggio) se si utilizza solamente Smart Lock 2.0. Mentre è possibile stabilire una vera connessione da remoto se abbinato a Nuki Bridge. In questo caso, è possibile aprire la serratura ovunque ci si trovi. Nuki Smart Lock 2.0 è compatibile con Android e iOS e con i sistemi di smart home presenti in casa. Inoltre, supporta gli assistenti virtuali quali Google Assistant, Amazon Alexa e Siri. A tal proposito, un’altra novità riguarda l’integrazione con Apple HomeKit.

L’installazione è molto semplice. È sufficiente applicare la piastra di montaggio all’interno della porta, inserire la chiave e appoggiare la Smart Lock 2.0 sopra il cilindro della serratura. Dopodiché tutto verrà gestito tramite lo smartphone. Sono due le tipologie di autorizzazione: continuo, per i membri del nucleo familiare e temporaneo per tutti gli altri ospiti. È possibile verificare la compatibilità con la propria serratura a questo link.

Capitolo prezzi e disponibilità. Nuki Smart Lock 2.0 è disponibile a 229 euro che diventano 299 euro se si acquista Nuki Combo che prevede anche il Nuki Bridge. Come detto in apertura, saranno acquistabili sullo store ufficiale del produttore, su Amazon e nei negozi come MediaWorld e Leroy Merlin.