Nuovi Nest Cam e Nest Doorbell ufficiali, Google per una casa più sicura

L’ecosistema di prodotti Nest per la smart home si allarga ulteriormente con l’introduzione di tre nuovi dispositivi Made by Google. Nest Cam (con e senza cavo) e Nest Doorbell vi permetteranno di dormire sonni tranquilli e di rendere la vostra casa più sicura e intelligente.

Per prima cosa Google ha cercato di migliorare l’esperienza di interazione con i suoi nuovi prodotti. Grazie alla capacità di elaborare le immagini direttamente su dispositivo, sia la videocamera di sorveglianza Nest Cam che il nuovo campanello smart Nest Doorbell sono capaci di riconoscere persone, animali, veicoli e anche pacchi in modo da inviare al vostro smartphone solamente le notifiche che contano davvero.

Gli avvisi ricevuti dalla vostra smart home saranno quindi più pertinenti e, siccome l’elaborazione del flusso video avviene sul dispositivo stesso, viene garantita maggiore privacy e sicurezza.

I nuovi Nest Cam e Nest Doorbell sono disponibili nelle varianti a batteria per una maggiore versatilità e per la possibilità di installazione anche in ambienti o posizioni in cui non è presente una presa di energia elettrica o cavi accessibili. Il Google Store è fornito di tutti gli accessori che possono servire per accompagnare i due prodotti che, per coloro che preferiscono l’opzione con cavo e non vogliono preoccuparsi di dover ricaricare Nest Cam e Nest Doorbell, nelle versioni a batteria possono comunque essere cablati.

“Volevamo che la nostra nuova gamma di prodotti desse a chiunque la serie più completa di avvisi intelligenti, tutto in un unico luogo, e che funzionasse facilmente con gli altri prodotti Nest, come i display” ha affermato Sophie Le Guen, Director of Product Management.

Google Nest Cam a batteria viene proposta al prezzo di 199,99 euro, come anche Google Nest Doorbell a batteria. Infine Google Nest Cam con cavo di seconda generazione ha un prezzo di listino di 99,99 euro.

Da oggi è possibile effettuare il pre-ordine di Nest Cam e Nest Doorbell, entrambi a batteria, i quali andranno in vendita a partire dal 24 agosto sul Google Store e presso le principali catene di elettronica di consumo. La Nest Cam con cavo sarà disponibile successivamente nel corso dell’anno.