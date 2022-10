Apple, a due anni di distanza dall’immissione sul mercato, rilascia un aggiornamento del firmware per il caricabatterie MagSafe.

L’azienda di Cupertino, così facendo, renderà possibile utilizzare al meglio il caricatore magnetico anche con i modelli iPhone 12 e successivi e con AirPods Pro 2. Dal 2012, questa è la terza volta che MagSafe viene aggiornato: il nuovo firmware sarà visualizzato come versione 255.0.0.0.

Non dovrebbe stupire che, come praticamente ogni cosa oggigiorno, anche un accessorio dedicato alla ricarica abbia un software che gli permetta di svolgere nel migliore dei modi possibili il proprio lavoro. All’atto pratico il software, almeno in questo caso, permette a MagSafe di rilevare e riconoscere i diversi dispositivi connessi e gestirne nel più efficiente dei modi i tempi e le modalità di ricarica.

Sotto questo punto di vista è quindi legittimo pensare che l’aggiornamento sia stato fatto nell’ottica di garantire la maggior compatibilità con AirPods Pro 2 e iPhone 14, entrambi immessi da pochissime settimane sul mercato.

Almeno in questo caso l’utente non dovrà fare nulla per allinearsi all’ultima uscita: l’aggiornamento viene installato in modo silenzioso ed in autonomia, proprio come per le AirPods. Se proprio foste curiosi di vedere se l’aggiornamento è già avvenuto, sarà possibile andare a verificare quale versione è attualmente installata seguendo questa semplice procedura:

Collegate l’iPhone al caricabatterie MagSafe

Avviate l’app Impostazioni e quindi andate su “generale”

Selezionate “Info”

Per finire scorrete fino a trovare la voce “Apple MagSafe Charger” e fate tap su di essa

Fatto questo potremo visualizzare la versione di firmware installata.

Considerando le recenti rimostranze di molti utenti, che lamentavano una ridotta durata delle batterie dopo l’obbligatorio passaggio a iOS 16 non possiamo fare a meno di chiederci se l’aggiornamento di MagSafe non sia in qualche modo collegato.

E voi, dopo aver installato l’ultima versione del firmware, avete percepito cambiamenti in come lavora MagSafe Charger?