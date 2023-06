Nella costante ricerca dell’innovazione e del miglioramento dell’esperienza dei propri clienti, Apple sta apportando una significativa modifica al suo sistema di vendita presso gli Apple Store.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, l’azienda sta sostituendo il suo attuale sistema di vendita chiamato Isaacs, in uso sin dal lancio dell’iPhone X nel 2017, con il nuovo iPhone 14.

Questa modifica, sebbene passi inosservata ai clienti, garantirà una maggiore efficienza e velocità agli impiegati dei negozi Apple, che attualmente devono sostituire gli ormai obsoleti iPhone X più volte al giorno.

Una testimonianza di un ex dipendente Apple Store ha confermato l’obbligo di effettuare frequenti sostituzioni degli iPhone X. Questo modello, caratterizzato dal rivoluzionario Face ID, navigazione a gesti e display senza bordi, ha dimostrato di non essere più all’altezza delle esigenze attuali. Un utente di Twitter ha recentemente raccontato la propria esperienza presso un Apple Store, rimanendo stupito quando l’addetta alla cassa ha estratto ciò che inizialmente sembrava un iPhone X che ha faticato a farlo legge il codice cliente.

