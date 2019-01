Nvidia, nessuno nuovo modello di Shield Tablet in programma

La Shield TV di Nvidia, il miglior box streaming basato su Android, ha riscosso un buon successo e continua ad essere supportato con costanti aggiornamenti. Stessa cosa non si può dire per Nvidia Shield Tablet, un prodotto per cui, a detta del CEO Nvidia Jensen Huang, non vale la pena investire. Ricordiamo che il tablet di Nvidia è stato lanciato nell’ormai lontano 2014, è stato aggiornato per l’ultima volta nel 2015 e ha visto terminare la propria produzione lo scorso anno. Nel dettaglio, queste le parole del CEO di Nvidia: “Shield TV è ancora indiscutibilmente la migliore TV Android al mondo“, ha affermato. “Abbiamo aggiornato il software oltre 30 volte. Le persone sono stupefatte da quanto continuiamo a migliorarlo.”E stanno arrivando altri miglioramenti” (non specificati).

I giorni di Shield Tablet sono davvero finiti, considerando che sul fronte gaming mobile vi è la fortissima concorrenza di Nintendo Switch, console che, tra l’altro, sfrutta i chip Tegra di Nvidia. Le energie dell’azienda, in questo momento, sono focalizzate su Shield TV e nel continuare a migliorare un prodotto che continua a portare profitti senza, effettivamente, disperdere risorse. Huang ha inoltre sottolineato l’ottimo lavoro svolto da Nintendo con Switch, chiudendo definitivamente ad un eventuale nuovo modello di Shield Tablet: “Se il mondo ne avesse bisogno noi saremo a disposizione ma, in questo momento storico, visto l’eccellente successo riscosso da Nintendo Switch, non vedo la necessità di proporre un nuovo prodotto che succeda a Nvidia Shield Tablet“.