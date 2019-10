NVIDIA Shield TV 2019 è ufficiale: si parte da 159 euro

Nvidia Shield Tv è stato finalmente ufficializzato, presentato anche con una versione Pro. I due dispositivi sono già disponibili all'acquisto con prezzi a partire da 159,99 per la versione base e 219,99 per la versione Pro.

Nvidia ha ufficialmente lanciato i due nuovi dispositivi Shield TV e Shield TV Pro. Fedele ai frequenti aggiornamenti, Nvidia ha dunque presentato una nuova versione dei suoi device multimediali ottimizzando la potenza e revisionando il design, un design che, infatti, rimane tutto sommato simile al precedente Shield TV.

Versione standard e versione Pro sono differenziali principalmente dallo spazio di archiviazione: difatti, la versione Pro offre 16GB accoppiati a 3 GB di RAM mentre la versione standard offre 8GB con 2 GB di RAM. Non mancano Bluetooth 5.0, porta Gigabit Ethernet e supporto CEC.

Entrambi gli Shield TV sono dotati del processore Tegra X1 + che, secondo quanto dichiarato dalla stessa azienda, offrono una velocità maggiore del 25% rispetto all’ X1. Ciò che contraddistingue la nuova generazione è indubbiamente il miglioramento apportato grazie agli aggiornamenti del software: i dispositivi supportano difatti il Dolby Vision HDR promettendo quindi una qualità del tutto. Inoltre, l’intelligenza artificiale (AI) permette un aumento delle prestazioni video passando da HD a 4K.

Novità anche per il telecomando di questa nuova versione: design compatto, leggero e semplificato con le funzioni essenziali. Sono inoltre presenti pulsanti personalizzabili e collegamenti a Netflix diretti. Per I nuovi Shield, l’azienda ha deciso di integrare l’immancabile ultima versione di Android TV. La mancanza di una porta USB potrebbe non piacere agli utenti, ma questa volta Shield ha deciso comunque di rimuoverla. La riprogettazione della nuova “generazione” ha dunque puntato sul minimalismo, rendendo le funzioni principali e sempre più utilizzate facilmente accessibili.

I nuovi Shield TV sono già disponibili all’acquisto rispettivamente a 159,99 euro per la versione base e 219,99 per la versione Pro.