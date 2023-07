Il Consiglio europeo ha votato a favore della nuova legislazione proposta dall’Unione Europea (UE) riguardante le batterie dei dispositivi, imponendo importanti cambiamenti per i produttori di smartphone. L’obiettivo principale della legislazione è rendere le batterie più facili da sostituire e riciclare. Tuttavia, sono state introdotte alcune eccezioni per determinati dispositivi.

Secondo le nuove regole dell’UE, le batterie all’interno dei dispositivi dovrebbero essere facilmente sostituibili utilizzando strumenti comuni che i consumatori potrebbero avere a casa. Ciò significa che i clienti potranno effettuare la sostituzione autonomamente senza dover ricorrere a strumenti specializzati o a negozi di riparazione autorizzati. Una volta firmata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la legislazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE e diventerà applicabile entro 20 giorni.

In tutto questo, l’iPhone non dovrà avere una batteria rimovibile e sostituibile dal consumatore. L’UE ha infatti previsto esenzioni per dispositivi impermeabili, poiché la sostituzione della batteria potrebbe comprometterne la resistenza all’acqua. Questo rappresenta un punto importante, per Apple.

A ogni modo rimane una buona notizia per i consumatori. I produttori di smartphone, inclusa Apple, potranno continuare a utilizzare batterie integrate, a patto che offrano batterie di alta qualità che mantengano l’83% di capacità dopo 500 cicli di carica o l’80% dopo 1.000 cicli. Ciò significa che per almeno tre anni gli smartphone dovrebbe necessariamente garantire prestazioni di livello.

Come ben sapete Apple ha già un programma di riparazione che consente ai clienti di sostituire la batteria dell’iPhone e altri componenti, ma richiede l’utilizzo di attrezzature specifiche o la visita a un centro di riparazione autorizzato. Gli obblighi derivanti dalla nuova legislazione sulle batterie dell’UE si applicheranno a tutti i venditori di dispositivi elettronici, incluso Apple, e avranno un periodo di transizione fino al 2027 per conformarsi ai nuovi requisiti. Questo darà ampio tempo per adattare i design dei nuovi prodotti in modo che le batterie possano essere facilmente rimosse e sostituite.

In conclusione, la nuova legislazione dell’UE sulle batterie introdurrà importanti cambiamenti per i dispositivi mobili, ma con alcune eccezioni per i produttori di smartphone come Apple. I consumatori potranno beneficiare di batterie sostituibili, garantendo una durata di almeno tre anni senza problemi di prestazioni (teoricamente). Tuttavia, la sostituzione della batteria dell’iPhone richiederà ancora l’intervento di professionisti o l’utilizzo di attrezzature specializzate.