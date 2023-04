Gli analisti del Mobile Research Team di McAfee hanno lanciato l’allerta per una serie di 38 cloni di Minecraft per smartphone e tablet Android, tutte infettate dall’adware HiddenAds. Il popolare gioco in pixel art 3D, è ancora una volta il veicolo preferito dai malintenzionati per diffondere software malevolo. Le suddette copia infette, a quanto pare, sarebbero state scaricate da milioni di ignari utenti alla ricerca di un modo per poter giocare in modo gratuito al popolare gioco sandbox.

Il team di McAfee ha confermato la presenza dell’adware HiddedAds su una lunga serie di cloni di Minecraft. Di seguito vi lasciamo una lista di quelli più scaricati da cui stare alla larga:

Block Box Master Diamond – 10 milioni di download

– 10 milioni di download Craft Sword Mini Fun – 5 milioni di download

– 5 milioni di download Block Box Skyland Sword – 5 milioni di download

– 5 milioni di download Craft Monster Crazy Sword – 5 milioni di download

– 5 milioni di download Block Pro Forrest Diamond – 1 milione di download

– 1 milione di download Block Game Skyland Forrest – 1 milione di download

– 1 milione di download Block Rainbow Sword Dragon – 1 milione di download

– 1 milione di download Craft Rainbow Mini Builder – 1 milione di download

– 1 milione di download Block Forrest Tree Crazy – 1 milione di download

Se siete in cerca dell’elenco completo, potete visionarlo all’interno del report ufficiale al seguente link.

Parlando di dettagli, gli APK infetti di Minecraft sarebbero stati scaricati da circa 35 milioni di utenti Android in tutto il mondo, principalmente negli Stati Uniti, in Canada, in Corea del Sud e in Brasile. L’Italia, nonostante non sia tra i paesi più colpiti, conta però anche essa numerose vittime, risultato tra i principali paesi europei bersagliati insieme a Germania, Francia e Regno Unito.

HiddenAds, una volta infiltratosi nel dispositivo bersaglio, inietta pubblicità sul browser web e in altre app installate tramite pop-up o con l’apertura di pagine web senza che l’utente abbia mai dato l’autorizzazione. Molto spesso le pubblicità vengono visualizzate partendo da altri siti aperti dall’utente facendole sembrare pagine legate ai link di riferimento aperti durante la navigazione.

Le app segnalate sono già state prontamente rimosse dal Google Play Store. Nel caso in cui abbiate installato uno degli APK incriminati, vi invitiamo a disinstallarli quanto prima per ripristinare la sicurezza del vostro dispositivo.