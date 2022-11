N.B.: l’0fferta in questo momento è esaurita

Gli smartwatch negli ultimi anni sono entrati prepotentemente nelle vite di tutti e, come per gli smartphone, si è sempre alla ricerca dei modelli migliori. Se per il mondo Apple abbiamo l’Apple Watch, per quello Android i modelli di punta sono sempre stati i Galaxy Watch di Samsung. Da pochi minuti vi segnaliamo che l’ultimissimo modello, il Samsung Galaxy Watch5 Pro, in versione bluetooth, è scesso all’eccezionale prezzo di 284,90€, il più basso di sempre, grazie a uno sconto del 43%!

Questa quinta versione dello smartwatch di Samsung si presenta in versione bluetooth, quindi senza connessione LTE, è una dimensione di 45mm di quadrante. Samsung Galaxy Watch5 vi garantisce una comprensione a tutto tondo dei parametri relativi a salute, benessere e stile di vita: i sensori cardiaci ottico ed elettrico sono affiancati per la prima volta da un sensore di analisi di impedenza bioelettrica (BIA), capace di misurare la composizione corporea e assistere l’utente nel raggiungimento o mantenimento di un fisico sano.

La versione Pro è dedicata specialmente agli sportivi e amanti dell’avventura. Lo schermo da 45 millimetri è coperto da un cristallo di zaffiro ancora più resistente e da un corpo in titanio con cornice rialzata per fornire ulteriore protezione. Galaxy Watch5 Pro è inoltre dotato di una batteria da ben 590mAh e si assicura saldamente sul vostro polso grazie al cinturino Sport Band D-Buckle esclusiva con lunghezza regolabile.

