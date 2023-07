Aggiornamento: l’incredibile offerta segnalata in questo articolo è terminata, ma rimane disponibile la versione da 256GB a soli 599,00€.

Se siete appassionati di tecnologia e stavate aspettando un’offerta imperdibile per aggiornare il vostro smartphone, questo secondo e ultimo giorno di Prime Day vi mette su un piatto d’argento una nuova offerta entusiasmante, che si va ad aggiungere alle numerose occasioni pubblicate ieri. Questa volta il protagonista è il OnePlus 10 Pro 5G, il cui prezzo scende a soli 399,00€!

Tra tutte le offerte che abbiamo visto nelle ultime ore, riteniamo che questa sia la migliore in ambito smartphone. Il risparmio è significativo, raggiungendo livelli mai visti prima. Non perdete l’opportunità di acquistare questo dispositivo, perché sta andando a ruba! Vi consigliamo di approfittarne al più presto, iscrivendovi ad Amazon Prime se non lo avete già fatto.

OnePlus 10 Pro 5G è dotato di una potente combinazione di funzionalità e prestazioni, ed è progettato per soddisfare le esigenze digitali più esigenti. La fotocamera principale da 48MP, l’ultra-grandangolare da 50MP e il teleobiettivo da 8MP offrono una flessibilità incredibile per scattare foto straordinarie da ogni angolazione e condizioni di luce. Inoltre, il comparto fotografico è stato studiato in collaborazione con Hasselblad, una garanzia nel settore delle foto. Con lo schermo a 10 bit, le immagini catturate saranno ricche e dinamiche, con una riduzione significativa del banding.

Sotto il cofano, OnePlus 10 Pro 5G è alimentato dalla potente piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 1, che offre prestazioni eccezionali e una connettività 5G veloce ed efficiente. Inoltre, il dispositivo è dotato del sistema operativo OxygenOS 12.1, basato su Android 12, che offre un’interfaccia intuitiva e un’esperienza utente fluida.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

