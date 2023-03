Le offerte di primavera sono entrate nel vivo e nei prossimi due giorni Amazon ci riempirà di offerte, alcune passabili e alcune ottime, come ad esempio quella che vogliamo segnalarvi ora. Se stavate aspettando un’ottima occasione per acquistare il vostro primo smartwatch vi consigliamo di non esitare oltre, infatti il Samsung Galaxy Watch5 è oggi scontato di ben 100€, facendolo scendere al prezzo più basso di sempre!

Galaxy Watch5 è a oggi il miglior smartwatch tutto tondo disponibile per gli utilizzatori di sistemi Android. Dispone di tutte le caratteristiche migliori di Wear OS, il sistema operativo dedicato da Samsung ai propri dispositivi wearable e non manca quindi di tutte le funzioni essenziali per questo tipo di dispositivi: monitoraggio del benessere, comprese pulsazioni e battito cardiaco, monitoraggio del sonno, tracciamento delle attività fisiche e molto altro ancora. Tutto questo senza dimenticare le classiche funzioni da smartwatch come la lettura dei messaggi, la risposta alle chiamate e, funzione disponibile in pochi smartwatch android, la possibilità di effettuare i pagamenti wireless con Google Wallet senza bisogno di estrarre lo smartphone.

Oltre alle caratteristiche tecniche non è da sottovalutare anche la possibilità di personalizzazione di questi dispositivi, sia esternamente, con colori diversi anche per i cinturini, sia internamente, con la possibilità di cambiare la Watch Face con centinaia di sfondi diversi, sia digitali che classici. In questo modo Galaxy Watch5 mantiene un design senza tempo, sempre attuale e perfetto per ogni occasione, esaltato anche dal display frontale rigido realizzato in cristallo di zaffiro.

Visti tutti questi aspetti positivi vi consigliamo caldamente di non lasciarvi sfuggire quest’ottima occasione e portarvi a casa Samsung Galaxy Watch5 a soli 199€, con un sconto del 33%.

Per concludere, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!