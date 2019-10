Offerta Iphone 11! In vendita con 100 euro di sconto

Vi segnaliamo che su Ebay è disponibile un'interessante promozione sul nuovissimo iPhone 11 di Apple, disponile nel formato da 64GB e in diverse colorazioni.

Vi segnaliamo che su Ebay è disponibile un’interessante promozione sul nuovissimo iPhone 11 di Apple! Il melafonino appena rilasciato sul mercato è infatti disponibile, in diverse colorazioni, con ben 100 euro di sconto sul prezzo finale. Dagli originali 839 Euro, agli attuali 739. Lo sconto è disponibile su qualunque colorazione (bianco, nero, giallo, verde, rosso e viola) per il modello da 64 GB. Da segnalare, inoltre, anche un ottimo sconto sulle Airpods di seconda generazione, disponibili in quantità limitate a soli 149,99€. Infine, segnaliamo che sempre su Ebay è disponibile un’interessante promozione relativa a Xiaomi Redmi Note 7, che dagli originali 262,10€ è in offerta, solo per oggi, a 159,99€. Ottimo prezzo anche per l’ambito Samsung Galaxy Note 10+, sceso al prezzo di 929,99€, con un taglio netto al prezzo pari al 25%.

