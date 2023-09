Sempre più persone decidono di avvalersi delle tantissime funzioni di un ottimo smartwatch per tenere sotto controllo diversi parametri del proprio corpo, senza però dover rinunciare allo stile. Fra i modelli più ambiti spicca certamente lo spettacolare Huawei Watch GT 4, disponibile in Italia solo da pochi giorni e di cui vi consigliamo di leggere la nostra recensione.

Se anche voi eravate in trepidante attesa di acquistare il vostro Huawei Watch GT 4, sarete felici di sapere che non solo potete acquistare il modello e il colore che preferite, ma riceverete anche in omaggio le FreeBuds SE 2. Va poi aggiunto che per qualsiasi modello potrete anche scegliere di dilazionare la spesa in 3 comode rate senza interessi scegliendo Klarna come metodo di pagamento. Inoltre, è inclusa anche l’estensione di garanzia per 12 mesi, facendovi risparmiare così ulteriori 15,99€.

Huawei Watch GT 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo consigliamo a chi sta cercando uno smartwatch moderno e desidera indossare l’ultimo modello in commercio. La possibilità di scegliere fra diversi colori e dimensioni per la cassa (41mm o 46mm), poi, rende questo modello incredibilmente flessibile e adatto a qualsiasi tipo di stile, dal più sobrio ed elegante allo sportivo. È perfetto anche per chi desidera tenere sotto controllo dati come il battito cardiaco, l’ossigenazione del sangue e lo stress, senza dimenticare il monitoraggio del sonno.

Anche gli sportivi come i nuotatori ne trarranno beneficio, perché parliamo di un modello subacqueo fino a 5 ATM. Inoltre, scaricando l’app Huawei Healt potrete collegare facilmente il Huawei Watch GT 4 a qualsiasi smartphone, data la compatibilità sia con Android che con iOS. In questo modo avrete un ottimo alleato per monitorare la vostra salute e l’attività fisica.

Non meno importanti, le FreeBuds SE 2 a costo zero, che da sole hanno un prezzo che si aggira intorno ai 50,00€. Con la loro autonomia di 40 ore vi garantiranno un utilizzo davvero prolungato, potendo godere di un ottimo audio sia mentre ascolterete musica che quando risponderete alle chiamate, collegandole allo smartphone. Inoltre, grazie alla resistenza a schizzi e polvere sono perfette anche durante gli allenamenti.

Con prezzi che variano da 249,90€ a 399,90€ in base a cassa e cinturino, questi splendidi Huawei Watch GT 4 sono gli smartwatch più moderni di casa Huawei, e come se non bastasse vi offrono in regalo anche le ottime FreeBuds SE 2. Si tratta di un prezzo davvero competitivo per uno smartwatch in commercio da così poco tempo e con queste funzioni: va tenuto presente, infatti, che dispositivi con funzioni simili, come ad esempio il Huawei Watch 4 Pro, costano mediamente oltre 100,00€ in più rispetto a questo modello. Per queste ragioni, vi suggeriamo di non farvi sfuggire questa occasione e di consultare la pagina Huawei dedicata all’offerta, prima che termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!