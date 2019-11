Oneplus 7 Pro con 140€ di sconto per il Black Friday

Vi segnaliamo che sul sito ufficiale di OnePlus è in corso una promozione che, in occasione del Black Friday, permette di acquistare OnePlus 7 Pro con uno sconto di 140 euro e fino al prossimo 9 dicembre. L’offerta è valida su diverse configurazioni e colorazioni dello smartphone ed offre agili acquirenti anche una nylon bumper case compreso nel prezzo.

Stiamo parlando di uno dei migliori smartphone di quest’anno che, al netto di un prezzo forse un po’ alto (per quelli che sono sempre stati gli standard OnePlus) ci ha offerto un dispositivo in grado di giocare alla pari con i big del mercato smartphone, come per altro vi avevamo già confermato in fase di recensione. Scattante, performante e bellissimo, OnePlus 7 Pro ci aveva decisamente conquistati ed è un piacere ritrovarlo oggi a prezzo scontato, con una cifra che lo porta al di sotto dei 650€ un prezzo, tutto sommato, davvero onesto vista l’offerta dello smartphone.

La promozione che, ricordiamolo, abbassa il prezzo fino ad un massimo di 140€, può essere attivata aggiungendo il codice 2019BF al carrello al momento del pagamento, e sarà valida per le seguenti configurazioni (i prezzi segnalati sono già scontati della cifra segnata in parentesi):

Almond, 8 GB di RAM + 256 GB di memoria | 619,00€ (-140€)

Mirror Gray, 8 GB di RAM + 256 GB di memoria | 619,00€ (-140€)

Nebula Blue, 8 GB di RAM + 256 GB di memoria | 619,00€ (-140€)

Mirror Gray, 6 GB di RAM + 128 GB di memoria | 599,00€ (-110€)

Nebula Blue, 12 GB di RAM + 256 GB di memoria | 729,00€ (-100€)

Prima di lasciarvi allo shopping di questi giorni, vi rinnoviamo il nostro invito a seguire le nostre pagine specializzate. Oltre che guidarvi negli acquisti dell’attesissimo Black Friday, noi di Tom’s vi saremo di supporto anche in occasione del prossimo Natale! Insomma, non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite la nostra pagina dedicata al Black Friday e tenete d’occhio anche quella relativa ai Regali di Natale 2019.

» Clicca qui per acquistare Oneplus 7 PRO

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!