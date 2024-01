Prezzo PICCOLISSIMO su questo powerbank MagSafe, lo paghi solo 44€!

Siete alla ricerca di un powerbank dotato di tecnologia MagSafe per poter caricare il vostro smartphone anche in modalità wireless? In tal caso vi consigliamo il modello di marca Belkin, dotato di una capacità di 10000mAh con una potenza wireless di 7,5 W e via cavo fino a 18 W. La bella notizia? Potete trovarlo a soli 44,99€ su Amazon, con un risparmio notevole rispetto al prezzo originale di 65,89€, che si traduce in uno sconto del 31%!

Powerbank Belkin, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo powerbank Belkin da 10000mAh rappresenta la scelta ideale per tutti coloro che possiedono un iPhone o uno smartphone Android dotato di tecnologia di ricarica wireless. Vi catturerà, infatti, per l'incredibile comodità che solo la compatibilità MagSafe può garantire. Riuscirete a ricaricare velocemente il vostro dispositivo, fino a 7,5 W in wireless e 18 W tramite cavo, continuando a utilizzarlo anche mentre è collegato.

Si tratta, dunque, di un accessorio imprescindibile per tutti i viaggiatori incalliti che cercano una soluzione per evitare che i loro dispositivi si scarichino nei momenti meno opportuni, giacché questo powerbank è tanto compatto quanto leggero. Inoltre, grazie al cavo USB-C da 1 metro incluso, potrete caricare due dispositivi temporaneamente, non limitandovi allo smartphone, bensì anche tablet, auricolari o console da gioco.

Insomma, questo power bank dal design compatto e leggero è la scelta ideale per chi è sempre in movimento e vi catturerà senz'altro per la funzionalità doppia e per la qualità garantita da oltre 40 anni di esperienza Belkin nel settore degli accessori tecnologici. Si tratta, dunque, di un investimento garantito e conveniente, soprattutto a un prezzo di 44,53€ invece di 65,89€!

