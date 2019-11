Offerte del giorno Amazon: iPhone 11 e non solo tra le offerte del giorno

Vediamo insieme le offerte di oggi 6 novembre 2019 su Amazon.

Nuovo giorno, nuova serie di sconti su Amazon! Come sempre il portale di shopping online ci sta deliziando con tanti sconti in attesa del Black Friday, e come da consuetudine giornaliera eccoci pronti a segnalarvi quelle che sono le promozioni e gli sconti più interessanti in assoluto. Le novità di rilievo non sono molte, e per questo val ancora la pena segnalarvi la promozione relativa ai notebook 2-in-1 Microsoft Surface Book 2, ancora in sconto a prezzi incredibili con tagli che vanno dai 750 ai 900 euro a seconda del modello! Fidatevi di noi: val davvero la pena dargli un’occhiata! A seguire vi segnaliamo, inoltre, diverse offerte per il mercato smartphone, dove senza dubbio spicca per rapporto qualità/prezzo lo sconto su iPhone 11, scontato sia nella sua versione standard che in quella Pro Max!

Lo sconto è minimo, ma vi permetterà, ad esempio, di acquistare iPhone 11 a meno di 800€, mettendovi tra le mani quello che è, senza alcun dubbio, uno dei dispositivi più belli e performanti attualmente disponibili sul mercato. Un prezzo eccezionale quello proposto: 796,00€, per un’occasione che non può non essere colta al volo!

Prima di lasciarvi alla nostra selezione di promozioni, vi ricordiamo che non manca poi molto al tanto atteso Black Friday 2019. Come immaginerete, noi di Tom’s saremo in prima linea per offrirvi tutte, ma proprio tutte le offerte di quello che sarà l’attesissimo “venerdì nero”, ma non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite le nostre pagine dedicate al Black Friday ed ai Regali di Natale 2019. Non ve ne pentirete!

Di seguito la nostra selezione di sconti, mentre per tutte le altre offerte del giorno non vi resta, come da consuetudine, che cliccare sul banner sottostante.

