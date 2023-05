Acquistare uno smartphone elegante e performante a un prezzo vantaggioso non è facile. Per questo, se siete interessati a portare a casa un modello valido e appena arrivato sul mercato in super sconto, vi consigliamo di sfruttare le offerte di lancio disponibili sul Poco F5 con prezzi di listino scontati fino a 130€.

Sullo store ufficiale Xiaomi, infatti, potrete utilizzare moltissimi coupon e offerte già applicati per acquistare uno dei modelli a disposizione a un prezzo davvero imperdibile. Proprio per questo, vi invitiamo a sfruttare la promozione prima che termini, ovvero entro e non oltre il 16 maggio!

La serie Poco F5 è una vera e propria novità del momento, caratterizzata da un design minimale ed elegante, un ottimo processore Snapdragon 7+ Gen 2 e un sistema a tripla fotocamera per immortalare al meglio i vostri momenti preferiti. Dunque, una proposta davvero imperdibile per questa fascia di prezzo!

Grazie ai codici sconto, avrete la possibilità di portare a casa varie tipologie di modelli a prezzi davvero vantaggiosi. Il Poco F5 da 4+128 GB è disponibile ad appena 379,90 invece di 429,90€, il Poco F5 Pro da 12+256 GB a 499,90€ invece di 629,90€ e il Poco F5 Pro da 12+512 GB a 549,90€ invece di 649,90€,

Con gli appositi coupon, invece, potete portare a casa il Poco F5 da 4+64 GB a 359,90€ invece di 479,90€ o il Poco F5 Pro da 8+256 GB a 439,90€ invece di 579,90€ inserendo il codice RN1240, una volta entrati nel carrello.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Xiaomi dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

