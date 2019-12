Le offerte Huawei per il Cyber Monday su Amazon, P30 e Watch GT 2 ad ottimi prezzi

Il CyberMonday è arrivato e Amazon non perde occasione per mettere in offerta i prodotti di Huawei più richiesti, ci viene infatti proposta un ampia gamma di modelli P30 che variano dal Lite al Pro senza però dimenticarsi di lasciare spazio agli Smartwatch e in particolar modo allo Huawei Watch GT 2 e ai suoi modelli precedenti.

Gli articoli di punta sono sicuramente gli Smartphone scontati fino al 30% scendendo addirittura ai minimi storici rendendo il prezzo molto più accessibile. Huawei P30 Lite è stato fatto per un pubblico che preferisce spendere poco per avere un dispositivo con caratteristiche di tutto rispetto ad un prezzo accessibile. La versione Standard migliora rispetto alla Lite per via della sua fotocamera da 40+16+8 Mpx e teleobiettivo con zoom ibrido 5x. Infine la versione Pro ha 8 GB di RAM e 128 GB di memoria e una fotocamera migliorata ulteriormente con uno zoom ibrido 10x.

Offerte Huawei

Smartphone Huawei P30

Smartwatch Huawei

