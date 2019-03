Offerte della settimana su eBay e codice sconto sull’hi-tech

Nuove offerte questa settimana su eBay Imperdibili. TV, Smartphone, computer portatili, elettrodomestici e tanto altro ancora!

Come ogni giovedì parte oggi la nuova ondata di offerte Imperdibili su eBay. In particolar modo nei prossimi giorni saranno attive tantissime offerte proposte da Monclick, a cui eBay ha dedicato una pagina speciale che potete consultare qui. Come al solito le offerte sono tantissime e qui ne riporteremo solo alcune, se volete dare un’occhiata a tutti i prodotti in sconto potete farlo da questa pagina.

Smartphone

Televisori

Videogiochi e Console

Hi-tech e Informatica

Altro

Se volete consultare tutte le offerte di eBay Imperdibili potete farlo da questa pagina.

Vi ricordiamo che tutte le offerte sono fino ad esaurimento scorte.

Codice sconto Tech

Vi segnaliamo inoltre che fino al 31 marzo alle 17:00 sarà attivo un codice sconto che vi permetterà di risparmiare fino a 50€ sui vostri acquisti tech. Qui di seguito i dettagli.

Informazioni sul buono sconto

Valore dello sconto: 5%

Spesa minima: 20€

Sconto massimo: 50€

N. massimo di utilizzi: 1

Codice: PIT50EURO

Scade il: 31 marzo ore 17.00

In che categorie è valido il buono sconto?

Smartphone

TV, Audio & Video

Informatica

Fotografia & Video

Videogiochi & Console

