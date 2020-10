Office per iPad: arriva il supporto a mouse e trackpad

Arriva il tanto atteso aggiornamento di Office per iPad. Microsoft ha annunciato l’arrivo di un nuovo update che – tra le altre novità – porta con sé il supporto per mouse e trackpad. “Gli ultimi modelli di iPad Pro, iPad Air e iPad hanno introdotto nuove potenti funzionalità e capacità che consentono alle persone di essere produttive in più modi. Di conseguenza, abbiamo apportato diversi aggiornamenti alle app di Office per sfruttare questi miglioramenti e rendere ancora più semplice il lavoro su iPad” si legge nel post pubblicato dal colosso di Redmond.

Le app Word, Excel e PowerPoint stanno così ricevendo aggiornamenti per sfruttare appieno il supporto del trackpad incluso in iPadOS. Tutto ciò offrirà agli utenti della Mela che utilizzano un mouse o la nuova Magic Keyboard di Apple un facile controllo del cursore, una navigazione fluida e regolazioni precise. Si potrà evidenziare del testo, selezionare un intervallo di celle, ridimensionare la grafica di PowerPoint. Insomma, l’esperienza sarà ovviamente la stessa offerta su Mac o PC. Il cursore – spiega Microsoft – si trasforma a seconda del contenuto a cui si sta puntando.

Credit - Microsoft

L’aggiornamento include anche qualche modifica alla schermata di avvio e alla barra multifunzione (ribbon) per fornire all’utente un’esperienza più pulita e moderna. L’obiettivo è di aiutare le persone a trovare più facilmente ciò di cui hanno bisogno e concentrarsi sull’attività da svolgere. Il rilascio dell’aggiornamento è già partito e raggiungerà tutti gli utenti nel giro di un paio di settimane.

Microsoft ha intenzione di introdurre altre novità nel corso dei prossimi mesi, come per esempio il supporto ai più documenti su Excel, per poter sfruttare appieno tutte le funzionalità offerte dagli iPad e dal nuovo iPadOS.