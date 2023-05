Se parliamo di Apple Watch Ultra, parliamo indubbiamente di quello che è lo smartwatch più ambito dal mercato di oggi, complice non solo il nome di Apple, ormai consolidatosi come punto di riferimento del mercato tech, ma anche come prodotto tecnicamente avanzato ed al top della categoria, come per altro chiarisce il suo prezzo decisamente fuori media di ben 1.094,99€!

Un prezzo non per tutti ovviamente ma che, grazie ad un’offerta in corso su Amazon in queste ore, rende l’acquisto di questo dispositivo decisamente più appetibile, visto lo sconto proposto dell’11% che porta Apple Watch Ultra sotto la soglia dei 1000 euro e, per la precisione, a 899,00€, con un risparmio netto di 110 euro!

Attualmente, si tratta di uno dei prezzi più bassi mai visti per questo specifico dispositivo e, pertanto, costituisce indubbiamente un’occasione da non perdere, specie perché, come detto in apertura, se si parla di Apple Watch Ultra, si parla di uno smartwatch con tutti i crismi, che certamente vanta quello che è il miglior apparato tecnologico in circolazione.

Anzitutto, Apple Watch Ultra si caratterizza per una scelta dei materiali davvero eccezionale, con un corpo in titanio aerospaziale dalla forma quadrata e dai bordi fortemente arrotondati, perfettamente in linea con quello che è il disegno più classico degli orologi realizzati dall’azienda. Il materiale scelto, inoltre, è davvero resistentissimo, ed è antigraffio e antiurto, come ci si aspetterebbe da un dispositivo realizzato per situazioni sportive estreme.

Apple ha infatti realizzato il suo Watch Ultra con l’obiettivo di creare un dispositivo smart per sportivi, agonisti ed escursionisti e, in tal senso, si propone con un prodotto davvero fuori scala dal punto di vista della resistenza e delle performance, ed in grado di sopportare facilmente anche condizioni atmosferiche estreme e persino alla pressione da immersione, potendo essere immerso fino a 100 metri di profondità, ben oltre il limite massimo di gran parte della concorrenza.

A comprova di ciò, c’è poi una batteria dalle performance impressionanti, capace di garantire fino a 36 ore di utilizzo in condizioni normali, pur sostenendo le funzioni complesse dei sensori integrati, tra cui non manca un fondamentale GPS che, grazie ad una apposita funzione, chiamata “torna sui tuoi passi”, è in grado di aiutarvi a ritrovare la strada perduta qualora, ad esempio, ci si smarrisca nel corso di un’escursione!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi lo splendido Apple Watch Ultra ad un prezzo competitivo, prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

