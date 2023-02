State pensando di acquistare un nuovo smartphone e desiderate un top di gamma, ma al contempo vorreste risparmiare? In tal caso vi consigliamo di dare un’occhiata alla fantastica promozione lanciata da Unieuro, che vi permetterà di risparmiare oltre 250,00€ sul nuovo modello di Samsung!

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è infatti disponibile a 1.212,18€, e considerando che il suo prezzo di listino è 1.479,00€, si tratta di un ottimo sconto del 18%. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna, rendendo la spesa più accessibile.

Il Galaxy S23 Ultra rappresenta una svolta nell’innovazione da parte di Samsung, che per questo nuovo smartphone ha deciso di utilizzare materiali riciclati ed ecosostenibili, pur non rinunciando a un design estremamente elegante. Dal vetro riconvertito alla scocca in metallo lucido, ogni elemento del dispositivo irradia estrema bellezza, e la ciliegina sulla torta è la S Pen inclusa nella confezione, con cui potrete prendere appunti e disegnare comodamente.

Grazie all’incredibile comparto fotografico da 4 obiettivi dell’S23 Ultra riuscirete a scattare immagini e registrare clip dalla qualità professionale: il sensore è più grande rispetto ai precedenti modelli, mentre il processore è più veloce, risultando in scatti vivaci e nitidi da 200 megapixel in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, la stabilizzazione video ha raggiunto livelli mai visti nei Samsung Galaxy: potrete immortalare scene fluide e piene di dettagli anche in movimento, in controluce e in ambienti con scarsa luminosità.

Samsung non si è limitata a migliorare nell’ambito fotografico, dato che l’S23 Ultra presenta il processore più potente mai montato su un modello appartenente a questa serie. Le funzionalità migliorate sulla scheda hanno ottimizzato e reso impeccabile ogni attività, dai giochi allo streaming, il tutto senza prosciugare la batteria, che grazie alla tecnologia intelligente risparmia energia per una durata maggiore.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Unieuro dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

