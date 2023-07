Come saprete, gli smartphone Oppo Find X5 e Find X5 Pro sono al momento tra i dispositivi più desiderati sul mercato. Oggi, durante il Prime Day di Amazon, le loro caratteristiche tecniche eccezionali sono ancora più evidenti, poiché i prezzi di questi dispositivi sono stati significativamente ridotti. Il modello Pro è disponibile per soli 784,99€, mentre il Find X5 standard è in vendita a soli 499,00€.

Entrambe le offerte rappresentano un’opportunità incredibilmente vantaggiosa, con prezzi ancora più bassi rispetto al primo giorno del Prime Day. Se desiderate quindi approfittare di queste occasioni per acquistare uno dei migliori smartphone attualmente disponibili, l’Oppo Find X5 e il Find X5 Pro rappresentano l’affare del giorno, anche perché non vi è più disponibile lo sconto pazzesco di stamattina sul OnePlus 10 Pro.

Se volete puntare al meglio, tra i due vi suggeriamo di acquistare ovviamente il Find X5 PRO che, con il suo sistema di fotocamere tripla IA a 10 bit, permette di catturare immagini straordinarie in ogni situazione. La configurazione delle fotocamere è composta da un sensore principale da 50MP (Sony IMX766), un obiettivo grandangolare da 50MP (Sony IMX766) e un teleobiettivo da 13MP. Sia che stiate scattando foto dettagliate di paesaggi o ritratti mozzafiato, questo smartphone garantisce risultati sempre sorprendenti.

Perfetto anche per gli amanti dei selfie, visto che dispone di una fotocamera frontale da 32MP (Sony IMX615). Oltre alle funzioni tradizionali di foto e video, questo dispositivo supporta la registrazione di video a 10 bit e la modalità UltraNight 4K, per riprese chiare e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con l’integrazione dell’esclusivo filtro Hasselblad, potrete aggiungere un tocco artistico alle immagini, mentre la tecnologia HDR e l’AI Beautification permetteranno di ottenere scatti ancora più impeccabili di quanto non lo faccia già l’hardware.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alle pagine Amazon dedicate a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che mancano poche ore alla conclusione del Prime Day 2023.

