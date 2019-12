Samsung porta One UI 2.0 e Android 10 su Galaxy S10, S10+ e S10e

Alcuni utenti statunitensi stanno ottenendo la versione stabile di One UI 2.0 per Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus e Galaxy S10e. Dopo non poche versioni beta, diffuse principalmente in Germania e in USA, Samsung sta distribuendo la versione stabile.

One UI 2.0 è l’interfaccia utente sviluppata da Samsung e basata su Android 10. Durante gli scorsi mesi, abbiamo ottenuto sempre più indiscrezioni su questa nuova versione, tra cui anche l’annuncio che sarebbe apparsa negli smartphone Galaxy di Samsung.

Negli Stati Uniti d’America, molti consumatori hanno già ricevuto l’aggiornamento completo, accompagnato dalla patch di sicurezza di dicembre. Le build sono riconoscibili da questi codici:

Galaxy S10: (G973USQU2CSKP);

Galaxy S10+: (G975USQU2CSKP);

Galaxy S10e: (G970USQU2CSKP).

Come confermato dai colleghi di Xda Developers, questo aggiornamento ha un peso di circa 2,4 GB. I primi a poter ottenere questa attesissima novità saranno i beta tester. Tutti gli altri utenti dovranno attendere ancora qualche giorno. Anche i consumatori italiani potranno effettuare il download di una recente versione dell’interfaccia utente (la build di riferimento è G973FXXU3BSKO), consultando l’apposita sezione nelle impostazioni. Quasi certamente, Samsung, durante i prossimi giorni, potrebbe portare questa versione stabile anche in altri mercati.